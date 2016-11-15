В Чехии появятся десятки скоростных зарядных станций для электромобилей

Компания ČEZ планирует разместить новые зарядные станции на всех главных дорогах Чехии.

Фото: www.cez.cz

Ездить на электромобиле в Чехии в ближайшем будущем станет проще и удобнее, чем сейчас. Крупнейшая энергетическая компания ČEZ собирается значительно расширить сеть зарядных станций. Она планирует построить 42 новых скоростных пункта зарядки на главных дорогах Чехии общей стоимостью в 62 млн крон.

Новые станции позволят полностью зарядить любой электромобиль всего за полчаса. Каждая из них будет оборудована как минимум двумя местами для парковки.

С помощью ČEZ количество зарядных станций для электромобилей в Чехии значительно повысится. Сейчас в стране работает около 60 общественных зарядных пунктов. Среди них только 20 скоростных.

Так будут выглядеть скоростные зарядные станции для электромобилей. фото: www.cez.cz

Со всех новых станций будут собирать данные об использовании, которые покажут, как их можно будет применить в коммерческих целях.

«Мы не просто построим и будем управлять зарядными станциями, но станем и тестировать, например, платежную систему, а также собираемся изучать синергию транспорта и энергетики», – говорит Томаш Хмелик, менеджер отдела по технологиям в ČEZ.

Новые скоростные станции подзарядки появятся на сети дорог TEN-T, т.е. на главных магистралях страны. Больше всего их планируют поставить на шоссе D1, D2, D5 и D1. Список всех пунктов размещения станций пока не сформировали окончательно.

Бюджет проекта составляет 2,315 млн евро: 85% из этой суммы компания ČEZ получит из европейского фонда Connecting Europe Facility (CEF).

На данный момент в Чехии ездит около 1000 электромобилей. С января по октябрь 2016 года в стране зарегистрировали 188 новых электромобилей.

Источник: www.cez.cz, idnes.cz