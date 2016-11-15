Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -3 °C
В Чехии появятся десятки скоростных зарядных станций для электромобилей

В Чехии появятся десятки скоростных зарядных станций для электромобилей

Vlada Marsheva 628 0
Компания ČEZ планирует разместить новые зарядные станции на всех главных дорогах Чехии.
Фото: www.cez.cz
В Чехии появятся десятки скоростных зарядных станций для электромобилей

Ездить на электромобиле в Чехии в ближайшем будущем станет проще и удобнее, чем сейчас. Крупнейшая энергетическая компания ČEZ собирается значительно расширить сеть зарядных станций. Она планирует построить 42 новых скоростных пункта зарядки на главных дорогах Чехии общей стоимостью в 62 млн крон.

Новые станции позволят полностью зарядить любой электромобиль всего за полчаса. Каждая из них будет оборудована как минимум двумя местами для парковки.

С помощью ČEZ количество зарядных станций для электромобилей в Чехии значительно повысится. Сейчас в стране работает около 60 общественных зарядных пунктов. Среди них только 20 скоростных.

Так будут выглядеть скоростные зарядные станции для электромобилей. фото: www.cez.cz

Со всех новых станций будут собирать данные об использовании, которые покажут, как их можно будет применить в коммерческих целях.

«Мы не просто построим и будем управлять зарядными станциями, но станем и тестировать, например, платежную систему, а также собираемся изучать синергию транспорта и энергетики», – говорит Томаш Хмелик, менеджер отдела по технологиям в ČEZ.

Новые скоростные станции подзарядки появятся на сети дорог TEN-T, т.е. на главных магистралях страны. Больше всего их планируют поставить на шоссе D1, D2, D5 и D1. Список всех пунктов размещения станций пока не сформировали окончательно.

Бюджет проекта составляет 2,315 млн евро: 85% из этой суммы компания ČEZ получит из европейского фонда Connecting Europe Facility (CEF).

На данный момент в Чехии ездит около 1000 электромобилей. С января по октябрь 2016 года в стране зарегистрировали 188 новых электромобилей.

Источник: www.cez.cz, idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили Чехия электромобили инвестиции
Читайте
по теме 
В Чехии произошло крупнейшее ДТП с участием 17 автомобилей
19.12.2016 10:05 Общество
В Чехии произошло крупнейшее ДТП с участием 17 автомобилей
1348 0
В Чехии станет намного легче получить водительские права
19.12.2016 08:43 Авто
В Чехии станет намного легче получить водительские права
717 0
Где на зимних праздниках в Праге можно парковаться бесплатно
19.12.2016 08:15 Авто
Где на зимних праздниках в Праге можно парковаться бесплатно
361 0
На Škoda жалуются из-за роста криминала на фоне найма на заводы иностранцев
14.12.2016 11:31 Общество
На Škoda жалуются из-за роста криминала на фоне найма на заводы иностранцев
2425 0
Последние новости:
22
декабря
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
31 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
68 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
141 0
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
213 0
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
22.12.2016 10:07 Экономика
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
229 0
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
22.12.2016 08:45 Политика
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
234 0
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
22.12.2016 08:14 Общество
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
222 0
21
декабря
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
21.12.2016 16:46 Экономика
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
389 0
В Чехию возвращаются туристы из России
21.12.2016 16:03 Общество
В Чехию возвращаются туристы из России
1062 0
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
21.12.2016 15:19 Общество
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
1006 0



Мобильная версия