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За месяц Škoda получила более тысячи предзаказов на модель Kodiaq

За месяц Škoda получила более тысячи предзаказов на модель Kodiaq

AfoninaAnna 773 0
Машина еще даже не поступила в продажу.
Фото: skoda-auto.cz
За месяц Škoda получила более тысячи предзаказов на модель Kodiaq

Чешский автоконцерн Škoda за месяц получил от потребителей в Чехии более тысячи заказов на покупку нового внедорожника Kodiaq – даже без возможности тест-драйва, так как автомобиль еще не поступил в продажу. Ждать свой Kodiaq чехам придется как минимум до февраля, а в других странах внедорожник начнут продавать не раньше марта.

По мнению чешского автожурналиста Радка Пецака, которому удалось проехаться на новинке от Škoda, модель Kodiaq представляет собой больше семейный автомобиль, нежели спортивный. Так, многих чехов прельстила возможность установки третьего ряда сидений, куда спокойно могут поместиться двое детей или стройных взрослых.

Кроме того, на внедорожнике можно перевозить прицеп весом до 2,5 тонн, что делает его хорошим решением для любителей активного отдыха. Журналист также высоко оценил уровень звукоизоляции в салоне, интерьер автомобиля и плавность хода двигателя, в том числе дизельного.

Во все свои новые автомобили компакт-класса Škoda также планирует внедрять отдельную сим-карту и услугу экстренного вызова помощи в случае аварии Care Connect – продукт активируется при срабатывании подушек безопасности. Так, ранее встроить в автомобиль сим-карту в Чехии могли только любители более дорогих марок - Audi, Mercedes или BMW.

С 2018 года наличие функции Care Connect в ЕС станет обязательным. Она позволяет не только совершать экстренные вызовы, но и иметь доступ к компьютерным системам автомобиля через смартфон – то есть водитель может узнать уровень топлива или последнее место парковки, а также посмотреть, закрыты ли в машине двери, или увидеть информацию о проблемах на дороге при использовании навигатора.

Длина кузова Kodiaq составляет 4,7 метра, ширина – 1,9 метра. Для Китая позже будет предложена более короткая версия. Базовая модель нового внедорожника Škoda Kodiaq с двигателем 1,4 литра, полным приводом и механической коробкой передач либо с передним приводом и автоматом обойдется чешским покупателям в сумму 677 900 крон (около 25 тыс. евро).

У Škoda три завода в Чехии, по одному – в Китае, России, Словакии, Индии, Украине и Казахстане. По итогам сентября компания продала рекордное количество машин – 107 100 штук. Это самый успешный результат за все 120 лет существования Škoda.

Источник: Е15

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