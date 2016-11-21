Чешская техника «засветилась» в самом дорогом автошоу мира – The Grand Tour

Известный телеведущий Джереми Кларксон с коллегами представил новое телешоу The Grand Tour, которое должно заменить легендарную программу Top Gear - сейчас она выходит на британском телеканале BBC с другими ведущими.

Фото: amazon.com

Напомним предысторию тем, кто никогда не смотрел самое легендарное телешоу об автомобилях в мире Top Gear. Эту передачу на протяжении многих лет вели трое известных ведущих – Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, а также суперсекретный гонщик-испытатель по прозвищу Стиг.

Вместо привычных для такого жанра скучных автообзоров ведущие гоняли на лучших автомобилях мира по самым живописным трассам планеты, шутили над велосипедистами и пытались составлять рейтинги бюджетных машин по самым идиотским критериям – например, определяя, влезет ли в багажник голова зебры.

При этом популярность шоу зашкаливала. Аудитория программы только в странах официальной трансляции составляла около 350 миллионов человек.

В 2015-м году Кларксона уволили с BBC за драку с помощником продюсера, вслед за ним с канала ушли и его коллеги – Мэй и Хаммонд. Журналисты решили сделать собственное автошоу, которое бы «переплюнуло» старый Top Gear, однако подробности проекта до последнего держались в секрете.

17 ноября компания Amazon, которая финансировала проект, выпустила первую серию телешоу The Grand Tour – «преемника» Top Gear. Формат программы не претерпел особенных изменений, не считая отказа от Стига и поездок знаменитостей по гоночному треку в бюджетных автомобилях. Тем не менее, фирменный юмор никуда не делся и даже стал заметно острее, так как телевизионных рамок для ведущих больше не существует.

Первая серия сезона снималась в калифорнийской пустыне в стиле фильма «Безумный Макс» и известного американского фестиваля Burning Man – здесь «засветилась» и чешская техника. Так, в самом начале серии над головами ведущих пролетают самолеты чешского производителя авиатехники Aero Vodochody (модель L-39).

Фото: кадры первой серии The Grand Tour

Чешские самолеты, способные достигать скорости 900 километров в час, являются символом амбиций автошоу The Grand Tour, которое уже стало самой дорогой из подобных программ. Так, компания Amazon, которая сделала ставку на известность Кларксона в борьбе со своим главным конкурентом Netflix, выделила на производство десяти серий первого сезона The Grand Tour 160 миллионов фунтов стерлингов (около 5 миллиардов крон).

Жители Чехии могут посмотреть первую серию The Grand Tour через доступный в этой стране видеосервис Amazon Prime.

Источник: Hospodarske Noviny