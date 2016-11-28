Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -3 °C
Автомобили Škoda будут собирать в Африке

Автомобили Škoda будут собирать в Африке

AfoninaAnna 340 0
С весны 2017-го в мире появится Škoda Octavia алжирской сборки.
Фото: страница ŠKODA в Facebook
Автомобили Škoda будут собирать в Африке

В минувшие выходные немецкий автоконцерн Volkswagen заключил соглашение с алжирской компанией SOVAC об организации в Алжире сборочного цеха для своих автомобилей. Согласно документу, с весны 2017-го на северо-западе этой страны ежедневно будут собирать более сотни машин таких марок, как Volkswagen, SEAT и Škoda.

Как пояснил при подписании соглашения представитель Volkswagen Йозеф Баумерт, таким образом автоконцерн намерен повысить долю своих автомобилей на местном рынке.

Согласно информации из официального пресс-релиза, сборочный цех для европейских автомобилей будет возведен в 250 километрах к западу от столицы Алжира – города Алжир. Площадь цеха составит 150 гектаров – здесь будут собираться автомобили таких моделей, как Volkswagen Golf, SEAT Ibiza и Škoda Octavia.

В компании Škoda Auto отметили, что речь идет о первом производстве машин марки Škoda на африканском континенте. Учитывая, что Алжир является крупнейшим рынком для компании в Африке, произведенные там автомобили будут продаваться на месте.

Компания SOVAC с 2001 года работает в качестве дистрибьютора брендов концерна Volkswagen в Алжире. По итогам прошлого года через партнерство с SOVAC было продано 30 тысяч автомобилей Volkswagen.

У Škoda три завода в Чехии, по одному – в Китае, России, Словакии, Индии, Украине и Казахстане. По итогам сентября компания продала рекордное количество машин – 107 100 штук. Это самый успешный результат за все 120 лет существования Škoda.

Источник: Hospodarske Noviny

Рассказать всем:
Темы
Skoda Автомобили авторынок Африка
Читайте
по теме 
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
21.12.2016 16:46 Экономика
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
389 0
На Škoda жалуются из-за роста криминала на фоне найма на заводы иностранцев
14.12.2016 11:31 Общество
На Škoda жалуются из-за роста криминала на фоне найма на заводы иностранцев
2425 0
Škoda запустила продажи новой версии легендарной Octavia
01.12.2016 11:57 Авто
Škoda запустила продажи новой версии легендарной Octavia
1131 0
За месяц Škoda получила более тысячи предзаказов на модель Kodiaq
16.11.2016 10:17 Авто
За месяц Škoda получила более тысячи предзаказов на модель Kodiaq
773 0
Последние новости:
22
декабря
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
31 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
68 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
141 0
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
213 0
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
22.12.2016 10:07 Экономика
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
229 0
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
22.12.2016 08:45 Политика
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
234 0
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
22.12.2016 08:14 Общество
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
222 0
21
декабря
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
21.12.2016 16:46 Экономика
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
389 0
В Чехию возвращаются туристы из России
21.12.2016 16:03 Общество
В Чехию возвращаются туристы из России
1062 0
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
21.12.2016 15:19 Общество
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
1006 0



Мобильная версия