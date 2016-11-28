Автомобили Škoda будут собирать в Африке

С весны 2017-го в мире появится Škoda Octavia алжирской сборки.

Фото: страница ŠKODA в Facebook

В минувшие выходные немецкий автоконцерн Volkswagen заключил соглашение с алжирской компанией SOVAC об организации в Алжире сборочного цеха для своих автомобилей. Согласно документу, с весны 2017-го на северо-западе этой страны ежедневно будут собирать более сотни машин таких марок, как Volkswagen, SEAT и Škoda.

Как пояснил при подписании соглашения представитель Volkswagen Йозеф Баумерт, таким образом автоконцерн намерен повысить долю своих автомобилей на местном рынке.

Согласно информации из официального пресс-релиза, сборочный цех для европейских автомобилей будет возведен в 250 километрах к западу от столицы Алжира – города Алжир. Площадь цеха составит 150 гектаров – здесь будут собираться автомобили таких моделей, как Volkswagen Golf, SEAT Ibiza и Škoda Octavia.

В компании Škoda Auto отметили, что речь идет о первом производстве машин марки Škoda на африканском континенте. Учитывая, что Алжир является крупнейшим рынком для компании в Африке, произведенные там автомобили будут продаваться на месте.

Компания SOVAC с 2001 года работает в качестве дистрибьютора брендов концерна Volkswagen в Алжире. По итогам прошлого года через партнерство с SOVAC было продано 30 тысяч автомобилей Volkswagen.

У Škoda три завода в Чехии, по одному – в Китае, России, Словакии, Индии, Украине и Казахстане. По итогам сентября компания продала рекордное количество машин – 107 100 штук. Это самый успешный результат за все 120 лет существования Škoda.

Источник: Hospodarske Noviny