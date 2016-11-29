С начала года в Чехии украли более 4 тысяч автомобилей на 22 млн евро

Чаще всего крадут в Праге, реже всего - в Карловых Варах.

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По данным чешской полиции, с января по октябрь этого года в Чехии было украдено 4 274 автомобиля на общую сумму около 600 миллионов крон (более 22 миллионов евро). При этом треть украденных машин приходится на Прагу – в столице о краже автомобилей заявили 1 458 человек.

На втором месте по количеству автомобильных краж – Среднечешский край, далее идут Либерецкий, Южноморавский и Устецкий края. Меньше всего машин – 31 – украли в этом году в Карловарском крае.

Однако специалисты отмечают, что количество автомобильных краж в Чехии в последние годы, за исключением 2013-го, продолжает постепенно сокращаться. Так, по итогам 2015-го количество украденных в Чехии машин понизилось почти на треть.

Самыми популярными у чешских угонщиков являются машины марки Škoda моделей Octavia и Fabia – свою роль здесь играет и то, что это самый распространенный автомобиль в Чехии с неограниченным предложением по запчастям и высоким спросом на них.

«В связи с увеличением продаж корейских и японских автомобилей в последние годы можно предположить, что спрос на запасные части этих автомобилей вырастет – это может привести и к увеличению краж представленных в Чехии подобных брендов», - отметила Яна Горакова из Министерства внутренних дел.

Хотя в самой Чехии машин крадут все меньше, местные преступники активно используют страну для того, чтобы дать «вторую жизнь» автомобилям, украденным в других странах ЕС, поэтому Чехию называют «столицей краденых автомобилей Европы».

Источник: aktualne.cz