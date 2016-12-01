В Чехии станет легче зарегистрировать автомобиль

Регистрация автомобилей в Чехии будет проводиться не только по месту жительства или юридического адреса фирмы.

Фото: pixabay.com

В ближайшем будущем автовладельцы в Чехии смогут зарегистрировать свой автомобиль в любом муниципалитете с расширенными полномочиями, а не только по месту жительства или юридического адреса фирмы. Такие изменения содержатся в поправке к закону об условиях эксплуатации транспортных средств на наземных коммуникациях, которую утвердили депутаты. Документ отправили на рассмотрение в Сенат.

Правительство ожидает, что в связи с изменениями больше людей будет обращаться в муниципалитеты крупных городов. Основной наплыв автовладельцев ожидается в Праге. В муниципалитетах маленьких городов работы, наоборот, должно стать меньше.

Уже с начала прошлого года правила регистрации автомобилей в Чехии упростили. Так, покупателю и продавцу уже не требовалось ходить в муниципалитет несколько раз для того, чтобы зарегистрировать смену владельца. Все необходимые действия можно совершить за 1 визит.

После утверждения законопроекта для регистрации нового автовладельца в муниципалитет сможет прийти только один человек (покупатель), если предъявит письменное заявление от продавца.

Новый законопроект предполагает и другие изменения, касающиеся ремонта некоторых частей автомобилей. Так, если в автосервисе захотят, например, устранить фильтр твердых частиц в автомобиле с дизельным двигателем, сотрудникам нужно будет письменно сообщить о том, что после этого машина будет технически не пригодна для движения.

Источник: ČT24