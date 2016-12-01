Škoda запустила продажи новой версии легендарной Octavia

Этой модели уже 20 лет. Она входит в сотню самых продаваемых автомобилей мира и в ТОП-5 самых популярных автомобилей Европы. На ней ездит чешская полиция и чуть ли не каждый второй чех.

Фото: skoda-auto.cz

Чешский автоконцерн Škoda Auto запустил продажи новой версии своего «бестселлера» - модели Octavia. Как сообщили в самой компании, базовая комплектация автомобиля (Active) с двигателем 1,0 TSI/85 kW (раньше было 1,2 TSI) подорожает сразу на 12 000 крон (около 450 евро) до 407 900 крон (15,1 тысяч евро), однако будет оснащена дополнительными функциями, за которые раньше пришлось бы доплатить 22 тысячи крон.

В частности, базовая модель предполагает кондиционер, светодиодные задние фары, дневные ходовые огни и 16-дюймовые колеса и имеет центральный замок с дистанционным управлением. За доплату в 10 тысяч крон можно будет получить пакет Active Plus с бортовым компьютером и противотуманными фарами.

Цена комплектации Ambition начинается с 463 900 крон – в этом случае покупатель получит также кожаные сиденья, электрические стеклоподъемники, 4 динамика, светодиодные фары дневного света и задние фары, освещение в багажнике, подлокотник на заднем сиденье, рейлинги на крыше и даже зонтик. Ambition Plus обойдется на 14 тысяч крон дороже и включает в себя круиз-контроль, подогрев передних сидений, Bluetooth и дисплей MaxiDOT.

Задние датчики парковки, многофункциональный руль с элементами управления радио и телефоном, а также запасное колесо и инструменты для его замены получат покупатели комплектации Fresh, цена которой начинается с 436 900 крон.

Комплектация Style за 513 900 крон предлагает «умную» компьютерную систему Bolero с 8-дюймовым дисплеем, датчики света и дождя, за доплату в 14 тысяч крон в рамках Style Plus автомобиль дополнят автоматически складывающимися зеркалами заднего вида, роботом-ассистентом для въезда на холмы и парковочными сенсорами по обеим сторонам машины.

В элитной комплектации Laurin & Klement с двигателем 1,8 TSI цена автомобиля выросла на 16 тысяч крон до 679 900 крон, однако установленное дополнительное оборудование стоит более 45 тысяч крон, говорят в Škoda Auto. Так, покупателям в числе прочего предлагают встроенную навигационную систему, детектор «слепых зон», Wi-Fi, голосовое управление и USB-порт на заднем сиденье.

Škoda Octavia в ее нынешнем виде выпускается в Чехии с 1996 года. Она входит в сотню самых продаваемых автомобилей мира, в пятерку самых продаваемых автомобилей Европы, а также традиционно занимает первое место по популярности у жителей Чехии. Кроме того, на Škoda Octavia ездит чешская полиция, а со следующего года именно эту модель будут производить в Африке (вместе с Volkswagen Golf и SEAT Ibiza).

На фоне активного роста продаж автоконцерн со следующего года даже вводит на производстве в Чехии шестидневную рабочую неделю.

Источник: skoda-auto.cz