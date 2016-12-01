В Чехии начали продавать дорожные виньетки на 2017 год

Годовые виньетки за оплату дорог в Чехии на 2017 год можно использовать уже с 1-го декабря. Виньетка действительна 14 месяцев.

Фото: UAMK.cz

В Чехии уже поступили в продажу годовые дорожные виньетки (dálniční známky) на 2017 год. Купить их можно в отделении «Чешской почты» или на заправочных станциях за 1500 крон. Виньетки на более короткий срок появятся в продаже в начале следующего года.

Действие годового купона распространяется с 1-го декабря 2016 года до 31 января 2018 года. Те, кто наклеит виньетку уже сегодня, смогут пользоваться ей 14 месяцев.

Дорожные виньетки в 2017 году, как и раньше, предназначаются для владельцев легковых автомобилей до 3,5 тонны. Мотоциклисты, в отличие от соседних стран, освобождены в Чехии от платы за пользование шоссе.

Стоимость виньетки остается такой же, как в 2016 году:



годовая виньетка – 1500 крон;

виньетка на месяц – 440 крон;

виньетка на 10 дней – 310 крон.

Виньетки на 2017 год также выполнены в форме купонов и незначительно отличаются от предыдущих. Они различаются между собой по форме и цвету, чтобы полицейским было легче определить, на какой срок они рассчитаны. В этом году в виньетках улучшили защитные элементы от подделки и немного обновили дизайн. Электронные виньетки министерство планирует ввести только в конце этого десятилетия.

Годовая виньетка на 2017 год круглой формы с элементами зеленого цвета. Месячная – квадратная, оформлена в оранжевом цвете. Десятидневная – треугольная, с фиолетовыми элементами.

Как пользоваться дорожной виньеткой? На обе части виньетки (наклейку на лобовое стекло и контрольный отрывной талон) нужно вписать регистрационный номер автомобиля. Наклеивать виньетку нужно в правый нижний угол лобового стекла.

Минтранс предупреждает, что полиция или дорожный патруль может остановить водителя и попросить его предъявить контрольный отрывной талон, чтобы сверить данные с наклейкой. Штрафы за уклонение от оплаты дорог в Чехии достигают до 5000 крон на месте и до 100 000 крон в случае заведения административного дела.

Напомним, что в Чехии платными считаются все шоссе. Исключение составляют только некоторые отрезки, общая протяженность которых достигает почти 150 км. В 2016 году 45 км дорог сделали бесплатными в местах пересечения с магистралями 1 класса. С 1-го января 2017 года 11 новых отрезков шоссе протяженностью 100 км также освободят от платы.

Так Министерство пытается облегчить загруженность дорог в отдельных городах и исключить ситуацию, когда водители объезжают отрезки платных дорог по населенным пунктам.

Карта платных дорог в Чехии

Источник: auto.idnes.cz