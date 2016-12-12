Конец пробкам у Дейвице: в Праге открыли улицу Коруновачни

Одна из самых неприятных проблем для водителей в Праге должна решиться: пробки на площади Витезне-намнести должны исчезнуть.

Фото: https://twitter.com/DolinekPetr

С минувшей субботы в пражском районе Дейвице должны исчезнуть надоевшие водителям пробки: после полугодового ремонта, который значительно затруднял движение, улицу Коруновачни (Korunovační) снова открыли. Теперь здесь будут продолжаться только мелкие ремонтные работы

Пражские водители едут по улице Коруновачни, чтобы добраться из Летенского туннеля в Дейвице. Пока дорога была перекрыта, водителям приходилось простаивать в пробках на площади Витезне-намнести.

По первоначальному плану дорожные работы должны были закончиться в середине декабря. Но табличку с надписью «Коруновачни открыта» (Korunovační otevřena) можно было увидеть уже в субботу, 10 декабря.

Zítra v 10:00 bude Korunovační opět průjezdná! Je to sice jenom o měsíc dříve, ale pro nás to byla velká práce! Děkuji všem,kdo to dokázali! pic.twitter.com/R22zHmyYSI — Petr Dolínek (@DolinekPetr) 9 декабря 2016 г.

Больше всего работ за это время провели по строительству нового моста. По сравнению с предыдущим он должен стать более выносливым и широким. Хотя основной ремонт завершен, рабочих на дороге на улице Коруновачни водители будут встречать еще до 20 декабря. Им осталось положить плитку на тротуаре и демонтировать временный мост для пешеходов.

Если после открытия Коруновачни транспортный поток около туннеля Бланка не облегчится, администрация Праги 6 будет требовать, чтобы мэрия закрыла один из выездов из туннеля. Заместитель мэра Петр Долинек, однако, считает, что это не решит проблему.

Источник: rozhlas.cz