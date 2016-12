Конец пробкам у Дейвице: в Праге открыли улицу Коруновачни

С минувшей субботы в пражском районе Дейвице должны исчезнуть надоевшие водителям пробки: после полугодового ремонта, который значительно затруднял движение, улицу Коруновачни (Korunovační) снова открыли. Теперь здесь будут продолжаться только мелкие ремонтные работы

Пражские водители едут по улице Коруновачни, чтобы добраться из Летенского туннеля в Дейвице. Пока дорога была перекрыта, водителям приходилось простаивать в пробках на площади Витезне-намнести.

По первоначальному плану дорожные работы должны были закончиться в середине декабря. Но табличку с надписью «Коруновачни открыта» (Korunovační otevřena) можно было увидеть уже в субботу, 10 декабря.

Zítra v 10:00 bude Korunovační opět průjezdná! Je to sice jenom o měsíc dříve, ale pro nás to byla velká práce! Děkuji všem,kdo to dokázali! pic.twitter.com/R22zHmyYSI