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Где на зимних праздниках в Праге можно парковаться бесплатно

Где на зимних праздниках в Праге можно парковаться бесплатно

artyommm 361 0
Некоторые районные администрации Праги в последнюю неделю декабря и в начале января сделают парковку для гостей местных жителей бесплатной.
Где на зимних праздниках в Праге можно парковаться бесплатно

Некоторые городские части Праги пообещали сделать парковку бесплатной на время праздников. Причина очевидна: в праздничные дни, между Сочельником и Новым годом, люди ездят в гости к родственникам и друзьям, но в районах с большим количеством парковок нерезиденту найти место для стоянки сложно.

Поэтому в прошлом году Прага 3 и Прага 7 сделали парковку в синих зонах в течение последней недели декабря бесплатной. Водители могли оставлять машины на неограниченное время в зонах для резидентов и посетителей и не платить при этом ни кроны. Но такой шаг навстречу обернулся для Праги 7 проблемами.

Местные жители начали жаловаться, что гости занимают места, и сложно припарковаться. Поэтому в нынешнем году районные власти не будут изменять правила работы парковок. Как пояснил пресс-атташе Праги 7 Мартин Вокуш, в Праге 6 и Праге 8 расширены парковочные зоны, поэтому есть опасения, что резидентам Праги 7 в случае отмены действия синих зон будет негде поставить автомобиль.

Остальные городские части нашли компромиссные решения. Прага 3 собирается сделать парковку в районе бесплатной даже дольше, чем на неделю. Только в этой части столицы можно будет припарковаться на неограниченное время бесплатно. Остальные районы предложили такой выход из положения: зоны для резидентов будут работать как и раньше, а смешанные парковки и стоянки для гостей станут на время зимних праздников бесплатными. Такие правила, например, будут действовать в Праге 5, 6 и 8. 

Администрация Праги 2 ни о каких изменениях официально не сообщала, но при этом она неформально обратилась к полиции с просьбой проявлять толерантность к гостям, припарковавшимся в синих зонах, с 22 декабря по 2 января. В администрации уточняют, что речь идет только о рекомендации, а не о постановлении.

В центре Праги, как и в прошлые годы, парковки будут оставаться платными даже на Рождество. В администрации объясняют это тем, что в противном случае между водителями могли бы возникнуть конфликты. В Праге 1 в период праздников количество машин не уменьшается, а наоборот, еще больше увеличивается.

Парковка на Рождество и Новый год 

Прага 1: без изменений
Прага 2: без изменений
Прага 3: бесплатная парковка повсюду с 23.12.2016 по 2.01.2017
Прага 5: бесплатная парковка на местах для гостей и в смешанных зонах с 21.12.2016 по 6.01.2017
Прага 6: бесплатная парковка в смешанных зонах с 21.12.2016 по 2.01.2017
Прага 7: без изменений
Прага 8: бесплатная парковка на местах для посетителей и в смешанных зонах с 21.12.2016 по 2.01.2017


Источник: denik.cz

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Темы
парковка Рождество праздники Автомобили Новый год
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