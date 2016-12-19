В Чехии упростят условия оформления водительских прав: их будут выдавать не только по месту прописки.

Фото: mdcr.cz

Водительские права в Чехии можно будет получить где угодно, а не только по месту жительства. Соответствующий законопроект депутатов TOP 09 и Старост поддержали в парламенте. Министерство транспорта хочет добавить к нему возможность, чтобы для обработки заявлений на выдачу водительских прав людям не нужно было приносить фотографию.

На данный момент все желающие получить водительские права должны обращаться в административное учреждение по своему месту жительства. Для тех, кто не проживает по прописке, это может быть проблемой. Поэтому политики решили упростить условия получения водительских прав. В будущем за ними можно будет обращаться в любой муниципалитет с расширенными полномочиями.

В Чехии станет намного легче получить водительские права

В Чехии упростят условия оформления водительских прав: их будут выдавать не только по месту прописки.

Водительские права в Чехии можно будет получить где угодно, а не только по месту жительства. Соответствующий законопроект депутатов TOP 09 и Старост поддержали в парламенте. Министерство транспорта хочет добавить к нему возможность, чтобы для обработки заявлений на выдачу водительских прав людям не нужно было приносить фотографию.

На данный момент все желающие получить водительские права должны обращаться в административное учреждение по своему месту жительства. Для тех, кто не проживает по прописке, это может быть проблемой. Поэтому политики решили упростить условия получения водительских прав. В будущем за ними можно будет обращаться в любой муниципалитет с расширенными полномочиями.

Кроме того, людям не понадобится приносить с собой распечатанную фотографию, чтобы подать заявление на выдачу водительских прав. Права будут выдавать без фотографии или будут фотографировать человека прямо в учреждении, как на паспорт.

Также в Чехии решили упростить условия регистрации автомобилей. Сделать это также можно будет в любом муниципалитете с расширенными полномочиями.

Источник: ČT24.