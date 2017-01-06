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В Вене открылся новый автосалон Tesla, где говорят по-чешски

В Вене открылся новый автосалон Tesla, где говорят по-чешски

Vlada Marsheva 386 0
Новый европейский шоу-рум Tesla Motors в центре Вены находится всего в 300 км от Праги.
Фото: David Roithner, google maps
В Вене открылся новый автосалон Tesla, где говорят по-чешски

Автомобильная компания Tesla стала на шаг ближе к чешским и словацким клиентам. Фирма открыла еще один европейский салон в Вене, который станет главным среди всех австрийских фирменных магазинов.

Большим плюсом для жителей Чехии и Словакии станет то, что в этом салоне они смогут говорить по-чешски. Должность продавца-эксперта в салоне занял чешский специалист по электромобилям Доминик Гасала ELECTRIC PARK. Доминик сможет рассказать покупателям все подробности о моделях Tesla и последних инициативах компании.

Новый венский шоу-рум находится на улице Herrengasse 3 в самом центре города. Такое размещение делает салон более доступным для общественности, чем раньше: все остальные шоу-румы находились на окраине.

Внутри самого магазина покупатели уже могут посмотреть на современные модели Tesla. В салоне представлены автомобили Model S, Model X, а в следующем году в продаже должен появиться и более доступный автомобиль Model 3.

В будущем также планируют, что купить новый автомобиль Tesla можно будет прямо в автосалоне в Вене, а не в комплектационном центре в Голландии, как это происходит сейчас.

Источник: www.czechcrunch.cz

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Темы
Автомобили магазины Tesla Motors Австрия
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