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За что зимой в Чехии лишают водительских прав

За что зимой в Чехии лишают водительских прав

artyommm 2285 0
Автомобилистам в Чехии напомнили об обязанности счищать снег с автомобиля, в том числе с крыши и регистрационных номеров. За заснеженные номера можно лишиться прав на год.
За что зимой в Чехии лишают водительских прав

Водителей в Чехии просят счищать снег не только со стекол и капота машины, но также и с крыши не только потому, что за несоблюдение этого требования грозит штраф, но и из соображений безопасности: как собственной, так и других участников движения. Снег, не убранный с крыши, может не только съехать на лобовое стекло и полностью закрыть обзор водителю, но и стать угрозой для других автомобилистов, которые следуют за машиной со снегом. Также неубранный снег и наледь могут попасть в пешеходов – при торможении или повороте машины. 

Обязанность полностью очищать автомобиль от снега была возложена на водителей со вступлением в силу поправки в транспортном законе от 20 февраля 2015 года. Автомобилистам, которые не соблюдают правило, грозит штраф до 2 500 крон. Всем, у кого высокая машина, рекомендуют для очистки ее крыши от снега использовать щетку с длинной ручкой.

Штрафы за «снежную шапку» на крыше машины раздают и в Германии. Там полицейский сделает предупреждение и выпишет штраф на 25 евро. В случае, если снег во время движения будет угрожать безопасности других участников движения, денежное наказание возрастает до 80 евро. В Словакии за крышу, не очищенную ото льда и снега, грозит штраф 60 евро. 

В Германии автомобилистов также штрафуют за стекло, чистое только в зоне действия щеток. В случае ДТП это обстоятельство может стать отягчающим. От снега и наледи также необходимо очищать и фары, чтобы не уменьшалась их яркость. 

Чешским автомобилистам также следует убирать снег с регистрационных номеров. Если полицейский не сможет прочитать номер, водителю грозит штраф от 5 до 10 тысяч крон, а также лишение водительского удостоверения сроком от полугода до года. 

Источник: idnes.cz

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