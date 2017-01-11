Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n -2 °C
Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году

Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году

Vlada Marsheva 1707 0
К обязательному оснащению автомобиля в Чехии нужно относиться ответственно, так как за малейшее несоответствие постановлению водителям грозит штраф до 2000 крон.
Фото: www.mdcr.cz
Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году

По закону в Чехии в каждом автомобиле должно присутствовать так называемое обязательное оснащение (povinná výbava). За отсутствие какого-либо предмета из обязательного списка водителям грозит штраф до 2000 крон. Состав списка отличается в зависимости от типа и назначения транспорта, а его содержание регулирует постановление Министерства транспорта.

В 2009 году в Чехии вышла поправка к закону, изменяющая обязательное оснащение автомобиля. Законопроект постепенно вступил в силу, и с января 2011 года водители уже должны были учитывать новые изменения. По мнению экспертов, законопроект изменил ситуацию к лучшему, так как набор необходимых автомобилистам предметов упростили и подстроили под современные тенденции.

Светоотражающий жилет

Например, постановление изменило содержание аптечки, но обязало водителей возить в салоне светоотражающие жилеты с 1 января 2011 года.

Запасное колесо

Запасное колесо с 15 сентября 2009 года возить в автомобиле уже не обязательно. Вместо колеса допускается иметь при себе специальный набор для безмонтажного ремонта шин, позволяющий временно исправить дефект: так, чтобы доехать на автомобиле до ближайшего автосервиса.

Внимание! Правило действует и для машин, введенных в эксплуатацию до 15.09.2009, но только если с этим вариантом согласен производитель автомобиля. Эту информацию можно найти в специальном разделе на сайте Министерства транспорта ЧР.

Протокол о регистрации ДТП

С 2009 года водители в Чехии должны иметь при себе протокол для регистрации ДТП. Скачайте и распечатайте здесь Европейский протокол о ДТП (Evropský záznam o dopravní nehodě). Найти документ для скачивания также можно на сайте Министерства транспорта.

Запасная лампочка

С 15 сентября 2009 года от обязанности возить с собой набор запасных лампочек в Чехии освободили мотоциклистов. Им достаточно иметь при себе запасной электрический предохранитель.

Обязательное оснащение автомобилей и мотоциклов в Чехии в 2017 году

С 1 января 2017 года обязательное оснащение автомобилей в Чехии осталось таким же, как и в 2016 году. Оно должно отвечать всем предписаниям Министерства транспорта. Причем речь идет не только о наличии всех необходимых предметов в автомобиле, но и о мелочах, которые касаются, в основном, аптечки.

За нарушение закона об обязательном оснащении автомобиля в Чехии грозит штраф до 2000 крон. Единственным утешением для оштрафованного автовладельца может служить то, что он не лишится очень ценных баллов.

 

Приведем полный список предметов, входящих в список обязательного оснащения автомобиля в Чехии на 2017 год:

- запасные электрические предохранители (Náhradní pojistky);
- запасные лампы (Náhradní žárovky);
- домкрат (Zvedák);
- запасное колесо или набор для ремонта шин (Náhradní kolo nebo sadа na opravdu pneumatiky);
- знак аварийной остановки (Výstražný trojúhelník);
- светоотражающий жилет (Reflexní vestu);
- аптечка (lékárnička);
- ключ для отвинчивания гаек на колесах (Klíč na matice kol).

Обязательное оснащение мотоциклов в Чехии в 2017 году намного проще:

- аптечка;
- запасной предохранитель;
- светоотражающий жилет.

 

Обязательная комплектация аптечки для автомобилей в Чехии в 2017 году

Больше всего проблем водителям в Чехии традиционно приносит аптечка. Даже за просроченные в ней лекарства и медицинские предметы автовладельца могут оштрафовать. Поэтому эксперты советуют в идеале самостоятельно составлять аптечку, а не покупать готовый набор, который может не отвечать предписаниям.

 

Согласно последним нормам от 19.07.2011, в аптечке для автомобилей в Чехии должны присутствовать следующие составляющие:

- стерильный бинт 5*7,5 см (Hotový sterilní obvaz);
- стерильный бинт №2,3,4 (каждого вида по 2);
- треугольная повязка-косынка - 2 шт. (Trojcípý šátek);
- латексные медицинские перчатки в хирургической упаковке (Pryžové rukavice v chirurgickém obalu);
- резиновый эластичный бинт, 70 см (Pryžové škrticí obinadlo);
- пластырь с впитывающей подушечкой - 6 шт. (Náplast s polštářkem);
- лейкопластырь (Hladká náplast);
- салфетка из ПВХ 20х20 см (PVC rouška);
- ножницы (Nůžky);
- английская булавка – 2 шт. (Zavírací špendlík).

Обязательное оснащение автомобиля за границей

В соседних с Чехией государствах правила обязательного оснащения автомобилей очень похожи, но могут отличаться по мелочам.

При поездках в другие государства ЕС также обязательно возить в салоне светоотражающий жилет, а иногда и карту первой помощи. В Турции, России, Беларуси, Греции, Румынии и странах Прибалтики в автомобиле должен присутствовать огнетушитель. В Словакии GPS-навигатор нельзя размещать на лобовом стекле, где он может мешать обзору.

О специфических правилах разных стран Европы можно прочитать здесь.

Рассказать всем:
Темы
Автомобили законы Министерство транспорта Чехия
Читайте
по теме 
За что зимой в Чехии лишают водительских прав
08.01.2017 12:58 Авто
За что зимой в Чехии лишают водительских прав
2508 0
В Вене открылся новый автосалон Tesla, где говорят по-чешски
06.01.2017 12:18 Авто
В Вене открылся новый автосалон Tesla, где говорят по-чешски
675 0
Водителей в чешском поселке заставят снизить скорость с помощью оптической иллюзии
05.01.2017 19:02 Общество
Водителей в чешском поселке заставят снизить скорость с помощью оптической иллюзии
864 0
Видео: в Чехии объявился «насильник» автомобилей
05.01.2017 12:33 Общество
Видео: в Чехии объявился «насильник» автомобилей
2335 0
Последние новости:
13
января
Ежегодно в Чехии гибнет около 20 человек на горнолыжных курортах
13.01.2017 14:50 Общество
Ежегодно в Чехии гибнет около 20 человек на горнолыжных курортах
278 0
Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам
13.01.2017 14:20 Пресс-релизы
Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам
1124 0
Чешский онлайн-супермаркет Rohlik запустил доставку фирменных готовых блюд
13.01.2017 13:26 Общество
Чешский онлайн-супермаркет Rohlik запустил доставку фирменных готовых блюд
639 0
Чешская полиция разыскивает преступника, почти как Золушку, – по ботинку
13.01.2017 11:53 Общество
Чешская полиция разыскивает преступника, почти как Золушку, – по ботинку
475 0
Чехия оказалась в первой половине «рейтинга порока» от Bloomberg
13.01.2017 10:37 Общество
Чехия оказалась в первой половине «рейтинга порока» от Bloomberg
614 0
Чешский лыжник сбил иностранца: нет страховки – плати миллионы крон
13.01.2017 10:21 Общество
Чешский лыжник сбил иностранца: нет страховки – плати миллионы крон
1452 0
Пражанин ударил и обокрал туриста в центре города
13.01.2017 09:13 Общество
Пражанин ударил и обокрал туриста в центре города
1160 0
12
января
Иностранцы обогнали чехов по зарплатам в республике
12.01.2017 18:46 Экономика
Иностранцы обогнали чехов по зарплатам в республике
1199 0
Народное такси BlaBlaCar в Чехии ничего не заработало
12.01.2017 14:54 Экономика
Народное такси BlaBlaCar в Чехии ничего не заработало
742 0
Неделя моды в Праге поднимется из подземелья
12.01.2017 14:19 Пресс-релизы
Неделя моды в Праге поднимется из подземелья
457 0



Мобильная версия