Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году

К обязательному оснащению автомобиля в Чехии нужно относиться ответственно, так как за малейшее несоответствие постановлению водителям грозит штраф до 2000 крон.

Фото: www.mdcr.cz

По закону в Чехии в каждом автомобиле должно присутствовать так называемое обязательное оснащение (povinná výbava). За отсутствие какого-либо предмета из обязательного списка водителям грозит штраф до 2000 крон. Состав списка отличается в зависимости от типа и назначения транспорта, а его содержание регулирует постановление Министерства транспорта.

В 2009 году в Чехии вышла поправка к закону, изменяющая обязательное оснащение автомобиля. Законопроект постепенно вступил в силу, и с января 2011 года водители уже должны были учитывать новые изменения. По мнению экспертов, законопроект изменил ситуацию к лучшему, так как набор необходимых автомобилистам предметов упростили и подстроили под современные тенденции.

Светоотражающий жилет

Например, постановление изменило содержание аптечки, но обязало водителей возить в салоне светоотражающие жилеты с 1 января 2011 года.

Запасное колесо

Запасное колесо с 15 сентября 2009 года возить в автомобиле уже не обязательно. Вместо колеса допускается иметь при себе специальный набор для безмонтажного ремонта шин, позволяющий временно исправить дефект: так, чтобы доехать на автомобиле до ближайшего автосервиса.

Внимание! Правило действует и для машин, введенных в эксплуатацию до 15.09.2009, но только если с этим вариантом согласен производитель автомобиля. Эту информацию можно найти в специальном разделе на сайте Министерства транспорта ЧР.

Протокол о регистрации ДТП

С 2009 года водители в Чехии должны иметь при себе протокол для регистрации ДТП. Скачайте и распечатайте здесь Европейский протокол о ДТП (Evropský záznam o dopravní nehodě). Найти документ для скачивания также можно на сайте Министерства транспорта.

Запасная лампочка

С 15 сентября 2009 года от обязанности возить с собой набор запасных лампочек в Чехии освободили мотоциклистов . Им достаточно иметь при себе запасной электрический предохранитель.

Обязательное оснащение автомобилей и мотоциклов в Чехии в 2017 году

С 1 января 2017 года обязательное оснащение автомобилей в Чехии осталось таким же, как и в 2016 году. Оно должно отвечать всем предписаниям Министерства транспорта. Причем речь идет не только о наличии всех необходимых предметов в автомобиле, но и о мелочах, которые касаются, в основном, аптечки.

За нарушение закона об обязательном оснащении автомобиля в Чехии грозит штраф до 2000 крон. Единственным утешением для оштрафованного автовладельца может служить то, что он не лишится очень ценных баллов.

Приведем полный список предметов, входящих в список обязательного оснащения автомобиля в Чехии на 2017 год: - запасные электрические предохранители (Náhradní pojistky);

- запасные лампы (Náhradní žárovky);

- домкрат (Zvedák);

- запасное колесо или набор для ремонта шин (Náhradní kolo nebo sadа na opravdu pneumatiky);

- знак аварийной остановки (Výstražný trojúhelník);

- светоотражающий жилет (Reflexní vestu);

- аптечка (lékárnička);

- ключ для отвинчивания гаек на колесах (Klíč na matice kol). Обязательное оснащение мотоциклов в Чехии в 2017 году намного проще: - аптечка;

- запасной предохранитель;

- светоотражающий жилет.

Обязательная комплектация аптечки для автомобилей в Чехии в 2017 году

Больше всего проблем водителям в Чехии традиционно приносит аптечка. Даже за просроченные в ней лекарства и медицинские предметы автовладельца могут оштрафовать. Поэтому эксперты советуют в идеале самостоятельно составлять аптечку , а не покупать готовый набор, который может не отвечать предписаниям.

Согласно последним нормам от 19.07.2011, в аптечке для автомобилей в Чехии должны присутствовать следующие составляющие: - стерильный бинт 5*7,5 см (Hotový sterilní obvaz);

- стерильный бинт №2,3,4 (каждого вида по 2);

- треугольная повязка-косынка - 2 шт. (Trojcípý šátek);

- латексные медицинские перчатки в хирургической упаковке (Pryžové rukavice v chirurgickém obalu);

- резиновый эластичный бинт, 70 см (Pryžové škrticí obinadlo);

- пластырь с впитывающей подушечкой - 6 шт. (Náplast s polštářkem);

- лейкопластырь (Hladká náplast);

- салфетка из ПВХ 20х20 см (PVC rouška);

- ножницы (Nůžky);

- английская булавка – 2 шт. (Zavírací špendlík).

Обязательное оснащение автомобиля за границей

В соседних с Чехией государствах правила обязательного оснащения автомобилей очень похожи, но могут отличаться по мелочам.

При поездках в другие государства ЕС также обязательно возить в салоне светоотражающий жилет, а иногда и карту первой помощи. В Турции, России, Беларуси, Греции, Румынии и странах Прибалтики в автомобиле должен присутствовать огнетушитель. В Словакии GPS-навигатор нельзя размещать на лобовом стекле, где он может мешать обзору.

О специфических правилах разных стран Европы можно прочитать здесь.