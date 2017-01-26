Фото: «Шкода» представила новую версию внедорожника «Кадьяк»

Автомобильная компания «Шкода» представила в Женеве новые версии внедорожника «Кадьяк»: Sportline и Scout.

Фото: Škoda Kodiaq Scout (2017) FOTO: Škoda Auto

Младоболеславская автомобильная компания «Шкода» представила на автосалоне в Женеве две новые версии внедорожника «Кадьяк»: спортивный Sportline и Scout, который отличается специфическими деталями с необычным дизайном 19-дюймовых колес. Версия Кадьяк Скаут поставляется только с полным приводом.

Самым главным отличием «Скаута» стали два серебряных элемента: один под передним бампером, другой – в задней части, где он интегрирован с двумя концами выхлопных труб. В серебре также оформлен багажник на крыше, внешняя сторона зеркал и рамка вокруг боковых окон.

Škoda Auto

Задние стекла «Скаута» сильнее затемнены, чем в стандартной модели. Также автомобиль оборудован светодиодными передними фарами Full LED и противотуманными фарами.

Škoda Auto

Новый вариант семиместного внедорожника представили с двумя версиями бензиновых и дизельных двигателей по 1,4 л и 2 л, которые во всех случаях комбинируются с полным приводом 4х4. Клиренс остался на уровне 194 мм, также все «Скауты» получат пакет для плохих дорог с защитой шасси.

Škoda Auto

Стоимость новинки «Шкода» пока не сообщила. На мировой премьере Кадьяк Скаут представят вместе с версией Sportline на женевском автосалоне, который пройдет с 9 по 19 марта 2017.

Источник: Novinky.cz