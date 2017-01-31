С 1 февраля Чехия переходит на дорожные виньетки 2017 года

Водителям в Чехии напомнили о замене дорожных виньеток. С 1 февраля для проезда по скоростным дорогам в Чехии необходимо приобрести дорожную виньетку на 2017 год.

Во вторник, 31 января, в Чехии истекает срок действия дорожных виньеток на 2016 год. С 1 февраля водители смогут пользоваться чешскими магистралями только с новой виньеткой – на 2017 год. На многих заправках все виньетки были распроданы. Чаще всего водители покупают их именно там, а также в отделениях Чешской почты. Полиция с завтрашнего дня начнет проверять наличие оплаты за проезд по загородным трассам.

Срок действия годовой виньетки составляет 14 месяцев. С ней можно ездить с начала декабря предыдущего года, в течение всего следующего года, а потом еще в январе нового года. Как раз сегодня в Чехии водители должны заменить старые виньетки на новые.

Полиция собирается проводить проверки на дорогах уже завтра. Она будет контролировать не только наличие виньеток, но и их подлинность. Для этого у полицейских есть специальное лазерное устройство, которое позволяет проверить виньетку за несколько секунд.

С этого года на дорожных виньетках появились невидимые защитные знаки. Полиция не раскрывает подробности, чтобы не помогать преступникам, которые изготавливают подделки. С начала этого года пока не была обнаружена ни одна поддельная виньетка, в прошлом году было выявлено четыре десятка подделок.

Платить за проезд нужно не по всем дорогам в Чехии. В стране появилось более 100 км бесплатных дорог. Это в основном участки около крупных городов. Благодаря этому, например, стало меньше машин в пражском районе Горни-Почернице: водители стали объезжать его по бесплатному участку магистрали D11. Тем не менее, проблема полностью так и не решилась: водители съезжают с бесплатной дороги и попадают в населенный пункт Негвизды.

Стоимость дорожных виньеток в Чехии:

на 14 месяцев с 1.12.2016 по 31.1.2018 – 1 500 крон

на месяц – 440 крон

на 10 дней – 310 крон

Подробнее о бесплатных трассах

Как платят за проезд по дорогам за границей

В Италии виньетки не покупают: проезд по скоростным дорогам оплачивается на въезде. Наименьший платеж составляет 15 евро. Подобная система действует во Франции и Хорватии. В Австрии же, как и в Чехии, водители покупают виньетки. За 10 дней нужно заплатить около 240 крон, мотоциклистам – в два раза меньше. Купить виньетку можно на заправке или в обменном пункте.

В Словакии перешли на электронные виньетки, которые можно купить и в интернете. Наличие оплаты проверяют камеры – по регистрационным номерам транспортных средств. Проезд на 10 дней обойдется в пересчете на кроны в 270 крон, на год – 1 350 крон.

Источник: ceskatelevize.cz