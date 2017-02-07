Сколько стоят подержанные автомобили в Чехии, и что будет дальше

Почему жители Чехии стали чаще покупать б/у машины старше 10 лет, и что произойдет с рынком подержанных автомобилей в середине года, когда Нацбанк перестанет сдерживать крону.

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Из-за интервенций Чешского Нацбанка подержанные автомобили стало выгоднее продавать за рубежом, а не в Чехии. Средняя цена на б/у машину в республике за последние три года выросла больше, чем на 30 тысяч крон. Это привело к тому, что в Чехию стали привозить подержанные автомобили старше 10 лет.

Подержанная Škoda Fabia три года назад стоила в автосалонах AAA Auto в среднем 133 тысячи крон. Сегодня эту же машину продают за 167 тысяч крон. Восьмилетняя Škoda Octavia четыре года назад, по данным Automodul.cz, предлагалась в среднем за 155 тысяч крон, а сейчас – на 34 тысячи дороже. Восьмилетний Volkswagen Passat и вовсе подорожал за это время на 78 тысяч крон и теперь стоит 227 тысяч крон.

Подержанные автомобили вошли в число тех товаров, цены на которые оказались под влиянием валютной интервенции, начатой Чешским Нацбанком в ноябре 2013 года. Более слабая крона не только сделала дороже импорт б/у машин из-за границы, но и повысила цены на рынке, предложение сократилось. Ряду автобазаров в Чехии выгоднее продать выкупленный автомобиль за границей, а не пытаться найти для него покупателя в республике.

Средняя стоимость подержанной машины в Чехии с 2013 года по 2016 гг., согласно статистике компании Cebia, выросла более чем на 30 тысяч крон – со 159 до 191 тысячи крон. С 2013 года также вырос экспорт б/у машин из ЧР – с 33 до 58 тысяч автомобилей в год. Именно это и стало основной причиной, почему в стране подорожали подержанные автомобили, и теперь жители Чехии за те же деньги, что и раньше, покупают машины хуже.

Вопросом остается, что произойдет в середине года, когда Чешский Нацбанк перестанет искусственно ослаблять крону. В Cebia предполагают, что с окончанием интервенций понизятся и цены на б/у машины. «Если евро будет стоить 25 крон, цены на подержанные автомобили, которые сейчас стоят 200 тысяч крон, понизятся почти на 15 тысяч. Это может подогреть интерес к подержанным автомобилям».

Источник: idnes.cz