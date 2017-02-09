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Во сколько обходится автомобиль в Чехии и других странах Европы

Во сколько обходится автомобиль в Чехии и других странах Европы

Vladislava M 356 0
Компания LeasePlan опубликовала результаты исследования, в котором подсчитали расходы на автомобиль во всех европейских странах. Чехия – вторая с конца.
Во сколько обходится автомобиль в Чехии и других странах Европы

В Европе есть всего одна страна, в которой купить и содержать автомобиль обходится дешевле, чем в Чехии. Это Венгрия. Такие данные получила компания LeasePlan в ходе исследования, составленного на основании показателя LeasePlan Car Cost Index, который включает в себя все расходы на содержание автомобиля в каждой стране.

В исследовании расходы на владение и содержание рассчитывали отдельно для дизельных и бензиновых автомобилей. В их число вошла стоимость самого автомобиля, амортизация*, техобслуживание и уход, страхование, налоги, а также расходы на топливо и зимние шины, если это предписывает местное законодательство.

*Амортизация автомобиля рассчитывается путем разделения стоимости авто (без НДС) на кол-во месяцев полезного использования.

Согласно исследованию, самые высокие расходы на бензиновый автомобиль в Норвегии. У местных автовладельцев на машину уходит примерно 708 евро в месяц. Это почти в два раза больше, чем в Венгрии (264 евро). В Чехии эта сумма составляет 386 евро.

Дизельный автомобиль дороже всего обходится голландцам (695 евро в месяц), финнам (684 евро) и норвежцам (681 евро). Дешевле всего владеть такой машиной снова в Венгрии (369 евро) и Чехии (396 евро).

Второе место по дороговизне содержания автомобилей в целом заняла Италия, третье – Дания, четвертое – Финляндия, а пятое – Швейцария. Третье место с конца занимает Румыния, четвертое – Польша, пятое – Словакия.

Компания LeasePlan сравнила расходы на владение и содержание автомобилей в 24 европейских странах. Исследование было направлено на небольшие автомобили (Opel Corsa или Renault Clio) и машины низшего среднего класса (Octavia, Volkswagen Golf и Ford Focus). В анализе рассчитывали расходы в течение первых трех лет содержания автомобиля с годовым пробегом 20 тысяч км.

По данным компании LeasePlan, оказалось, что существует сильная связь между высокими общими расходами и размерами налогов (на дороги и НДС).

«Влияние на эту разницу оказывает и сильное “Зеленое движение” в более дорогих странах, что отражается на экологическом регулировании через налоги. Например, в Голландии величина дорожного налога и НДС занимает 31% общих расходов на дизельный автомобиль. В Норвегии общая стоимость бензинового автомобиля увеличивается на 29% из-за налогов», – говорится в комментарии к анализу.

Источник: www.mesec.cz

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