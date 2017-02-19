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Ловушки, которые поджидают автомобилистов на дорогах Праги

Ловушки, которые поджидают автомобилистов на дорогах Праги

artyommm 946 0
Эти участки дорог в Праге заставляют понервничать не только иногородних водителей, но и самих пражан. Если вы хотите поделиться своими вариантами сложных для проезда перекрестков или дорог, пишите в комментариях под статьей.
Ловушки, которые поджидают автомобилистов на дорогах Праги

Автомобилисты в Праге должны быть осторожны: на дорогах столицы их поджидает множество коварных ловушек. О некоторых из них написало издание iDNES.cz. 

1. Перекресток возле юрфака Карлова университета

Здесь достаточно на секунду отвлечься, и, вероятнее всего, попадешь в ДТП. Водители, которые направляются с Парижской улицы на площадь náměstí Curiových, едут как ни в чем не бывало, не замечая, что у них больше нет приоритета. Автомобилисты, которые едут с улицы 17. listopadu должны быть особенно осторожны, так как от них в основном зависит, произойдет ли столкновение.

2. Остановка на Штванице (Štvanice)

Эта трамвайная остановка появилась два года назад на острове Штванице в Праге 7. Посреди улицы вырос островок безопасности, который водители теперь должны объезжать. Почти сразу же после появления этого препятствия на дороге произошло первое ДТП. О последующих авариях информации нет, но известно, что этот участок дороги заставляет многих водителей понервничать – причем зря, так как остановка по-прежнему не действует.

3. Съезд Городской объездной дороги на Смихове

Опасность поджидает водителей на съезде пражской объездной на Смихове в направлении на Kavalírku. Чтобы попасть на полосу для поворота, им приходится перестраиваться сразу через две полосы, и в часы-пик здесь могут быть пробки. Проезжать здесь сложно не только иногородним, но и опытным пражским водителям.

 Снимок google maps

4. Дыра рядом с люком в Летнянах

Проблемы может создавать и само качество дорожного полотна. Так, в последний раз подобная ловушка появилась в Летнянах, где из-за ямы возле люка 15 автомобилей повредили покрышки. Водители в тот же день сообщили об этом в Техническую дорожную службу, но из-за плохой погоды провести полноценный ремонт не удалось. С утра ситуация повторилась, полиция оценила ущерб на 200 тысяч крон.

В дорожной службе пеняют на погоду: так как температура находится в пределах нуля и постоянно меняется то в одну, то в другую сторону, вода, которая накапливается в верхних слоях дорожного покрытия, поочередно замерзает и тает, что приводит к появлению дыр.

5. Вршовицкий танкодром

Еще одна неизменная ловушка для автомобилистов в Праге находится на улице U Seřadiště (Прага 10). Эту улицу из-за многочисленных ям и ухабов прозвали танкодромом. Когда-то улица протяженностью 200 м позволяла быстрее всего добраться из Михле в Вршовице и наоборот. Возможно, в этом году эта дорога наконец дождется капитальной реконструкции.

Источник: idnes.cz

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Автомобили дороги Прага
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