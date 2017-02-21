Что бывает в Чехии за агрессивное вождение

Министерство транспорта Чешской Республики рассматривает изменение предупредительных мер в отношении агрессивного вождения. Водителей будут наказывать больше.

До 40% ДТП со смертельным исходом происходит по вине агрессивных водителей. Чаще всего речь идет об опасном обгоне, маневрировании и неоправданном намеренном торможении. В прошлом году жертвами агрессивного вождения стали 204 человека. Для изменения ситуации Министерство транспорта хочет откорректировать систему штрафных баллов для водителей и принять предупредительные меры.

К агрессивным водителям могут начать относиться еще серьезнее: их заставят, например, пройти более пристальное психологическое обследование, если они пожелают вернуться за руль. Подобная мера, к примеру, уже работает в Словакии.

С агрессивными водителями на дорогах страны встретились 70% чешских автомобилистов. Но полиции не так просто доказать вину и наказать нарушителя.

Один из наиболее распространенных примеров агрессивного вождения

Агрессивный водитель может обогнать едущий перед ним автомобиль, а затем начать резко тормозить, провоцируя ДТП. Психолог из Центра транспортных исследований рекомендует в таких ситуациях останавливаться.

Избранные случаи агрессивного вождения, которые дошли до суда

- На магистрали D10 рядом с Млада-Болеслав агрессивный водитель намеренно затормозил перед другим автомобилем, в котором из-за столкновения погиб маленький ребенок. Виновник находится под стражей. Суд пока не вынес приговор, но арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.

- В прошлом году суд отправил в тюрьму на 6,5 года агрессивного водителя Мартина Новака, который вытеснил на отбойник фургон с шестью пассажирами. Областной суд хотел посадить Новака на 15,5 года за покушение на убийство, но Апелляционный суд пересмотрел приговор и переквалифицировал дело как нанесение тяжкого вреда здоровью. Виновник, тем не менее, в тюрьму так и не попал, так как до этого скончался.

- В 2013 году Областной суд Брно осудил Романа Забрша на 3 года за то, что тот намеренно затормозил перед городским автобусом. Водителю общественного транспорта пришлось экстренно затормозить, из-за чего пострадала 85-летняя пассажирка. Осужденный объяснил причину происшествия тем, что он перепутал педали.

- В 2012 году российский бизнесмен Игорь Бобров был осужден на 3 года за то, что он стал виновником трагического ДТП на трассе I/7. После участия в конкурсе по тюнингу он совершал рискованные обгоны.

Источник: ceskatelevize.cz