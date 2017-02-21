Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 4 °C
Что бывает в Чехии за агрессивное вождение

Что бывает в Чехии за агрессивное вождение

artyommm 898 0
Министерство транспорта Чешской Республики рассматривает изменение предупредительных мер в отношении агрессивного вождения. Водителей будут наказывать больше.
Что бывает в Чехии за агрессивное вождение

До 40% ДТП со смертельным исходом происходит по вине агрессивных водителей. Чаще всего речь идет об опасном обгоне, маневрировании и неоправданном намеренном торможении. В прошлом году жертвами агрессивного вождения стали 204 человека. Для изменения ситуации Министерство транспорта хочет откорректировать систему штрафных баллов для водителей и принять предупредительные меры.

К агрессивным водителям могут начать относиться еще серьезнее: их заставят, например, пройти более пристальное психологическое обследование, если они пожелают вернуться за руль. Подобная мера, к примеру, уже работает в Словакии.

С агрессивными водителями на дорогах страны встретились 70% чешских автомобилистов. Но полиции не так просто доказать вину и наказать нарушителя. 

Один из наиболее распространенных примеров агрессивного вождения

Агрессивный водитель может обогнать едущий перед ним автомобиль, а затем начать резко тормозить, провоцируя ДТП. Психолог из Центра транспортных исследований рекомендует в таких ситуациях останавливаться. 

Избранные случаи агрессивного вождения, которые дошли до суда

- На магистрали D10 рядом с Млада-Болеслав агрессивный водитель намеренно затормозил перед другим автомобилем, в котором из-за столкновения погиб маленький ребенок. Виновник находится под стражей. Суд пока не вынес приговор, но арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.

- В прошлом году суд отправил в тюрьму на 6,5 года агрессивного водителя Мартина Новака, который вытеснил на отбойник фургон с шестью пассажирами. Областной суд хотел посадить Новака на 15,5 года за покушение на убийство, но Апелляционный суд пересмотрел приговор и переквалифицировал дело как нанесение тяжкого вреда здоровью. Виновник, тем не менее, в тюрьму так и не попал, так как до этого скончался.

- В 2013 году Областной суд Брно осудил Романа Забрша на 3 года за то, что тот намеренно затормозил перед городским автобусом. Водителю общественного транспорта пришлось экстренно затормозить, из-за чего пострадала 85-летняя пассажирка. Осужденный объяснил причину происшествия тем, что он перепутал педали.

- В 2012 году российский бизнесмен Игорь Бобров был осужден на 3 года за то, что он стал виновником трагического ДТП на трассе I/7. После участия в конкурсе по тюнингу он совершал рискованные обгоны.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили полиция
Читайте
по теме 
Чехия займется разработкой автомобилей для Индии
21.02.2017 11:58 Экономика
Чехия займется разработкой автомобилей для Индии
440 0
Ловушки, которые поджидают автомобилистов на дорогах Праги
19.02.2017 14:00 Авто
Ловушки, которые поджидают автомобилистов на дорогах Праги
946 0
С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей
15.02.2017 14:08 Общество
С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей
1218 0
Чиновники объяснили, почему в Чехии более 6 тысяч участков дорог с ямами и ухабами
13.02.2017 10:27 Общество
Чиновники объяснили, почему в Чехии более 6 тысяч участков дорог с ямами и ухабами
1106 0
Последние новости:
26
февраля
Весна идет: на следующей неделе в Чехии ожидается до +16 градусов Цельсия
26.02.2017 10:00 Общество
Весна идет: на следующей неделе в Чехии ожидается до +16 градусов Цельсия
59 0
Все филиалы Национальной галереи в Праге неожиданно закрылись
26.02.2017 09:36 Общество
Все филиалы Национальной галереи в Праге неожиданно закрылись
186 0
25
февраля
На смотровой площадке Староместской ратуши установят сетку
25.02.2017 13:20 Общество
На смотровой площадке Староместской ратуши установят сетку
411 0
Министр финансов предложил понизить налог для жителей Чехии
25.02.2017 12:48 Политика
Министр финансов предложил понизить налог для жителей Чехии
1051 0
«Коммунизм – позор человечества»: в Праге состоялся митинг против коммунистов
25.02.2017 12:06 Политика
«Коммунизм – позор человечества»: в Праге состоялся митинг против коммунистов
560 0
Сколько иностранцев просит и получает убежище в Чехии
25.02.2017 10:53 Общество
Сколько иностранцев просит и получает убежище в Чехии
978 0
В Чехии снова обнаружили польский чай с галлюциногенными веществами
25.02.2017 10:35 Общество
В Чехии снова обнаружили польский чай с галлюциногенными веществами
932 0
24
февраля
Первое онлайн-казино в Чехии получило лицензию
24.02.2017 13:55 Экономика
Первое онлайн-казино в Чехии получило лицензию
572 0
На Карловой площади в Праге провалилась дорога
24.02.2017 13:02 Общество
На Карловой площади в Праге провалилась дорога
2121 0
Чешским магазинам запретят бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты
24.02.2017 12:12 Экономика
Чешским магазинам запретят бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты
1218 0



Мобильная версия