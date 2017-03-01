Что важно знать о «переобувке» в Чехии и как на этом сэкономить

Что грозит в Чехии за шины не по сезону? Как сэкономить на «переобувке»? Почему не стоит ездить на внесезонных шинах? На эти и другие вопросы отвечаем в статье.

Согласно чешскому законодательству, до 31 марта всем автовладельцам необходимо сменить зимние шины на летние. Но всего лишь треть чешских автомобилистов меняет шины к этому сроку. Почему на самом деле так важно менять шины с зимних на летние и чем рискуют оставшиеся три четверти нерадивых автомобилистов?

Сколько стоит смена шин в Чехии и можно ли на этом сэкономить

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Какие существуют подводные камни?

В случае аварии есть вероятность, что страховая компания снизит или даже откажет вам в компенсации потому, что ваш автомобиль не соответствовал правилам безопасности на дороге.

Водители, которые не переобуются вовремя, рискуют получить штраф до 2000 крон.

Какие плюсы у летних шин?

Безопасность и экономия. При температуре выше 7 градусов тормозной путь машины на зимней резине становится на 4 метра длиннее, чем на летней. Резина, соответствующая погодным условиям, также способствует меньшей трате топлива и снижает выброс углекислого газа.

Почему летом невыгодно ездить на зимней резине?

Приведем пример. Автомобилист проезжает за лето около 10 000 км, а расход топлива его машины составляет около 8 литров на 100 км. Если он будет ездить на зимней резине, то за лето переплатит за бензин 1500 крон. Если вы ездите больше, переплата увеличится. Если «переобуваться» вовремя, за 3-4 года ваша инвестиция в летние (зимние) шины окупится. К тому же каждый комплект шин прослужит вам дольше.

Можно ли использовать лысую резину до следующей смены?

Ни в коем случае! Ресурс сцепления лысой резины – 0%, особенно на мокрой дороге. Также высок риск, что такая резина может лопнуть. Не экономьте на собственной безопасности.

Почему всесезонные шины – это не самая удачная идея?

Тесты показывают, что всесезонные шины на 100% не подходят ни для зимних, ни для летних погодных условий. По сути, это всегда компромисс на собственный страх и риск, поэтому многие производители уже отказались от их выпуска. Внесезонные шины не могут обеспечить надежное сцепление с дорогой при высокой влажности и сложных погодных условиях. Кроме того, нужно учесть, что рисунок протектора шин должен соответствовать погодным условиям. Грубый «зимний» рисунок будет шуметь летом, а «летний» рисунок не обеспечит надежное сцепление с дорогой в холодное время года.

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