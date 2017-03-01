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Что важно знать о «переобувке» в Чехии и как на этом сэкономить

Что важно знать о «переобувке» в Чехии и как на этом сэкономить

Vladislava M 970 0
Что грозит в Чехии за шины не по сезону? Как сэкономить на «переобувке»? Почему не стоит ездить на внесезонных шинах? На эти и другие вопросы отвечаем в статье.
Что важно знать о «переобувке» в Чехии и как на этом сэкономить

Согласно чешскому законодательству, до 31 марта всем автовладельцам необходимо сменить зимние шины на летние. Но всего лишь треть чешских автомобилистов меняет шины к этому сроку. Почему на самом деле так важно менять шины с зимних на летние и чем рискуют оставшиеся три четверти нерадивых автомобилистов?

Сколько стоит смена шин в Чехии и можно ли на этом сэкономить

Стоимость услуги может составить от 500 до 1700 крон в зависимости от марки машины и условий самого автосервиса. На сайте www.vyberautoservis.cz можно сравнить цены и выбрать наиболее подходящий для себя вариант не только экономически, но и географически.Кроме того, пользователи сайта могут выиграть услугу автосервиса бесплатно. Каждую пятницу система по принципу лотереи выбирает победителя среди пользователей, заказывающих услуги через сайт. Чем больше вы делали заказы, тем больше шансов на выигрыш.

Какие существуют подводные камни?

В случае аварии есть вероятность, что страховая компания снизит или даже откажет вам в компенсации потому, что ваш автомобиль не соответствовал правилам безопасности на дороге.

Водители, которые не переобуются вовремя, рискуют получить штраф до 2000 крон.

Какие плюсы у летних шин?

Безопасность и экономия. При температуре выше 7 градусов тормозной путь машины на зимней резине становится на 4 метра длиннее, чем на летней. Резина, соответствующая погодным условиям, также способствует меньшей трате топлива и снижает выброс углекислого газа.

Почему летом невыгодно ездить на зимней резине?

Приведем пример. Автомобилист проезжает за лето около 10 000 км, а расход топлива его машины составляет около 8 литров на 100 км. Если он будет ездить на зимней резине, то за лето переплатит за бензин 1500 крон. Если вы ездите больше, переплата увеличится. Если «переобуваться» вовремя, за 3-4 года ваша инвестиция в летние (зимние) шины окупится. К тому же каждый комплект шин прослужит вам дольше.

Можно ли использовать лысую резину до следующей смены?

Ни в коем случае! Ресурс сцепления лысой резины – 0%, особенно на мокрой дороге. Также высок риск, что такая резина может лопнуть. Не экономьте на собственной безопасности.

Почему всесезонные шины – это не самая удачная идея?

Тесты показывают, что всесезонные шины на 100%  не подходят ни для зимних, ни для летних погодных условий. По сути, это всегда компромисс на собственный страх и риск, поэтому многие производители уже отказались от их выпуска. Внесезонные шины не могут обеспечить надежное сцепление с дорогой при высокой влажности и сложных погодных условиях. Кроме того, нужно учесть, что рисунок протектора шин должен соответствовать погодным условиям. Грубый «зимний» рисунок будет шуметь летом, а «летний» рисунок не обеспечит надежное сцепление с дорогой в холодное время года.

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