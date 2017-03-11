Под видом «немецких» в Чехии продают машины из России и Беларуси

Компания Cebia рассказала, что в каждом третьем объявлении о продаже подержанной машины в Чехии указана ложная информация о ее происхождении.

Почти в каждом третьем объявлении о продаже подержанной машины в Чехии продавец обманывает потенциального покупателя. Обман касается информации о стране, откуда было ввезено транспортное средство.

Более чем в половине объявлений написано, что машина ввезена из Германии, хотя на самом деле она ее могли пригнать с юга или даже юго-востока Европы, а также из стран бывшего Советского Союза. Объясняется это желанием повысить шансы на продажу автомобиля. Об этом рассказала компания Cebia, которая специализируется на проверке происхождения автомобилей.

Благодаря обману продавцы могут повысить цену на машину. Покупатели в Чехии предпочитают покупать те автомобили, которые эксплуатировались в Германии или Австрии, а не те, что ездили по Греции или Хорватии.

От покупки автомобилей, которые ввозят в Чехию из стран с глобальными экономическими проблемами в рамках ЕС или из стран Восточной Европы, автолюбителей отпугивают такие проблемы, как плохое техническое состояние и недокументированная история сервисного обслуживания. Кроме того эти машины могут числиться в угоне.

Компания Cebia проверила 71 358 машин. Из них 39 148 были заявлены как из Германии, 7 891 – из Италии, 4 698 – из Австрии, 3 998 – из Франции. Проверка по VIN-коду показала, что у 21 838 машин была неправильно указана информация о стране происхождения. В действительности оказалось, что только 26 672 автомобиля были ввезены из Германии. Возросло количество машин, ввозимых из Греции, Испании, Хорватии, Румынии, Беларуси и Болгарии.

Как продавцы обманывают о происхождении автомобиля

Автомобиль из Румынии, перед тем как ввезти в Чехию, ненадолго регистрируют в Германии, где на него получают немецкий техпаспорт и регистрационные номера. Затем уже в ЧР его пригоняют как из Германии. Это позволяет продавцу указать в объявлении, что машина из ФРГ, и это потом фиксируется и в чешском техпаспорте. Сервисные книжки и записи в них также фальсифицируются.

Источник: seznam.cz