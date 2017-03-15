В Чехии выбрали лучший автомобиль 2017 года

Союз поставщиков автомобилей в Чехии огласил результаты 23-го голосования за лучший автомобиль года.

Звание «Автомобиль 2017 года» в Чехии получил внедорожник Шкода Кадьяк (ориг. Škoda Kodiaq). В рейтинге он опередил Фольксваген Тигуан, Вольво V90 и другие популярные модели. Анкетирование уже в 23-й раз проводил Союз поставщиков автомобилей в Чехии. В прошлом году лидером голосования стала Шкода Суперб третьего поколения.

Всего журналисты, специализирующиеся на автомобильной тематике, и жители Чехии выбирали из 27 автомобилей. В этом году организаторы анкеты перестали выбирать лучшие автомобили в отдельных классах и объясили только одного общего победителя.

Премию «Экологический автомобиль года» в анкете получил Киа Ниро. В категории «Техническая инновация года» больше всего баллов набрали сразу две технологии: Jaguar Activity Key в модели F-Pace и полуавтономное управление Volvo Pilot Assist в модели V90.

Лучшие автомобили 2017 года в Чехии:

1. Škoda Kodiaq (139 баллов)

2. Volkswagen Tiquan (92,5 балла)

3. Volvo V90 (77,5 балла)

4-5. Alfa Romeo Giulia (63 балла)

4-5.Seat Ateca (63 балла).

Источник: ČTK