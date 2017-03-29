Škoda показала, как будет выглядеть первый чешский электромобиль

Пока компания представила только визуализацию своего первого электромобиля, но уже в апреле его прототип под названием Vision E выставят на автосалоне в Шанхае.

Фото: Škoda Auto, фрагмент Vision E

Чешская автомобильная компания Škoda Auto представила визуализацию своего первого электромобиля. Модель выглядит очень необычно: это гибрид седана и внедорожника. Что-то подобное на рынке пока предлагает только американский производитель электромобилей Tesla.

«Мы решили объединить производство электромобилей с эмоциями», – рассказывает председатель представительства Škoda Auto Бернард Майер.

Поэтому автопроизводитель уделил большое внимание дизайну модели и учел актуальную моду на внедорожники. Прототип объединяет в себе элементы кузова купе и внедорожника и по стилю напоминает BMW X6 и электромобили Tesla X. Также в представленной модели можно увидеть черты купе-версии внедорожника Kodiaq, который Škoda разработала для китайского рынка.

Škoda Auto, Vision E

Vision E будет всего на 6 см короче Škoda Kodiaq. Мощность нового электромобиля составит больше 300 лошадиных сил на два электродвигателя с полным приводом. Аккумулятора должно хватить для езды по магистрали и в пробках. На одном заряде электромобиль сможет проехать до 500 км. Серийное производство электромобилей Škoda начнется в 2020 году.

До 2025 года производитель собирается представить 5 разных электромобилей. Первым из них в 2019 году будет Superb с гибридным двигателем.

На данный момент продажи электромобилей на европейском рынке составляют всего 0,57% (данные за 2016 год). В Чехии – всего 0,08% (в прошлом году в стране зарегистрировали 200 новых электромобилей). Пока у покупателей мало причин приобретать такой транспорт.

Škoda Auto, Vision E

По словам главного менеджера Škoda Auto Гуида Хаака, электромобили в Европе не покупают по четырем причинам.

«Во-первых, они дорогие. Во-вторых, они не могут много проехать на одном заряде. В-третьих, в Европе пока мало зарядных станций для электромобилей. К тому же большинство моделей отличается невзрачным дизайном», – говорит Хаак. По его мнению, все эти проблемы Škoda планирует решить до 2020 года в сотрудничестве с энергетической компанией ČEZ.

По оценкам производителя, доля электромобилей на рынке новых автомобилей в Европе вырастет до 8% до 2020 года и до 25% до 2025 года. Еще более стремительный рост компания ожидает на своем главном рынке сбыта – в Китае, где доля электромобилей к 2025 году должна составить 30%. Поэтому модель Vision E впервые представят именно в Шанхае.

Источник: ihned.cz