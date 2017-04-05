Как наказывают за курение за рулем в Чехии и соседних странах

В некоторых странах Европы курить за рулем запрещено. В Чехии и соседних странах за это пока можно получить высокий штраф. Выброшенный из окна окурок может обойтись водителю и в 1000 евро.

Курение за рулем не только вредит здоровью, но и может представлять опасность для жизни и кошелька. Австрийский автоклуб порекомендовал водителям не выбрасывать окурки из окон машин. За подобное загрязнение дорог в Австрии можно получить штраф до 72 евро (около 2000 крон). В столице Вене штраф за выброшенный из окна автомобиля бычок доходит до 1000 евро (27 000 крон).

Высокие штрафы грозят водителям и в том случае, если их курение привело к пожару. Недавно австрийский суд признал виновным водителя, который спровоцировал аварию тем, что не смотрел на дорогу, а искал зажженную сигарету, выпавшую у него изо рта.

При этом в Австрии, как и в Чехии или Германии, курение в автомобиле не запрещено по закону. В Чехии запрет действует только для водителей службы такси, если они перевозят клиентов, а также для шоферов с правом преимущества при проезде.

Но и остальных водителей могут оштрафовать за курение. Закон об эксплуатации наземных транспортных средств в Чехии запрещает загрязнять дороги. За это водителю грозит штраф до 300 000 крон. Такие же условия о выбрасывании бычков из окон, как в Вене, действуют и в чешских городах. Например, в Праге за выброшенный окурок или жевательную резинку полагается штраф до 1000 крон, а при заведении административного дела – от 10 000 до 30 000 крон.

Уборка окурков – наименьшая проблема, связанная с курением за рулем. По информации Клуба автомобилистов, чтобы найти сигаретную пачку, а затем достать и прикурить сигарету, у водителя уходит 12 секунд. На скорости 50 км/ч за это время можно проехать 167 метров, при которых водитель не смотрит на дорогу. Еще опаснее искать за рулем упавшую прикуренную сигарету.

«Каждый водитель должен остерегаться действий, которые ограничивают его внимание», – советуют автомобилистам. Речь идет не только о телефонных разговорах за рулем, за которые полагается штраф, но и о смене диска в проигрывателе и др.

В некоторых странах курить за рулем запрещено, но в основном цель такой меры – защитить пассажиров от пассивного курения. Например, в Италии курить в машине нельзя, если в ней находится ребенок или беременная женщина. В том случае, если водитель перевозит в салоне ребенка младше 15 лет и курит, ему полагается штраф 5000 евро (135 000 крон).

Подобные ограничения ввели в Греции, на Кипре и в других странах. Абсолютный запрет на курение в автомобиле действует в Великобритании (кроме кабриолетов): за нарушение запрета полагается штраф в размере 1800 крон. Дискуссии о подобных мерах идут в Польше и Франции. В Чехии пока даже новый закон о запрете курения в общественных местах, который вступит в силу в конце мая 2017 года, никак не ограничивает курение за рулем.

Источник: Idnes.cz