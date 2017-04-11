Автовладельцы в Чехии проявляют находчивость ради экономии на покрышках

Исследование показало, что почти 7% водителей в Чехии предпочитают ездить на стертых зимних покрышках летом ради экономии, а это – опасно.

Водители в Чехии при покупке новых покрышек руководствуются в первую очередь ценами, а не безопасностью. Согласно последнему исследованию агентства STEM/MARK, почти 7% автолюбителей предпочитает летом «добить» стертую зимнюю резину, и только после этого купить новые летние покрышки.

По закону, летом глубина рисунка протектора шины должна быть не менее 1,6 мм, в то время как зимой – 4 мм. Находчивые чешские автолюбители придумали способ, как экономить на летней резине: ездить все лето на уже непригодной зимней резине и только потом покупать новую. При этом стертые зимние покрышки опасны для вождения даже летом. На мокрой дороге тормозной путь на такой резине увеличивается на 30 м (при торможении на скорости 100 км/ч).

10% водителей в Чехии не знают, когда нужно менять стертые покрышки. 14,7% ждут момента, когда рисунок протектора достигнет минимального законного уровня 1,6 мм. Производитель шин рекомендует делать это раньше – при глубине резины 3 мм. Уже на этом уровне тормозной путь на мокрой дороге увеличивается на 10 м по сравнению с торможением на новых покрышках.

Источник: aktualne.cz