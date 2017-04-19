Видео: Škoda представила свой первый электромобиль Vision E

Начать серийное производство электромобилей автозавод в Чехии планирует к 2020 году.

Škoda Auto планирует, чтобы к 2025 году каждый четвертый ее проданный автомобиль был оснащен электрическим или гибридными двигателем. Помочь ей в этом должны 5 электромобилей и несколько гибридных моделей (plug in hybrid). В Шанхае автопроизводитель уже представил концепт первого электромобиля Vision E, который может проехать после зарядки до 500 км. В машине предусмотрена также функция автономного управления.

В 2019 году Škoda планирует пополнить модельный ряд Superb гибридным автомобилем, а в 2020 – начать серийное производство электромобилей. Гибридный двигатель должен также получить и Kodiaq. На данный момент Škoda не производит электромобили, в прошлом она оснастила 10 экземпляров Octavia электродвигателями.

Vision E будет создаваться на платформе концерна для электромобилей MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten). Ее длина составляет 4,645 м, ширина – 1,917 м (как SUV Kodiaq), высота – 1,55 м, но интерьер будет просторным благодаря конструкторским находкам.

Мощность двух электромоторов составляет 225 кВт, максимальная скорость – 180 км/ч. Энергия будет содержаться в ионно-литиевых аккумуляторах с возможностью индукционной, т.е. беспроводной зарядки, с помощью которой зарядить батареи на 80% можно будет за полчаса.

Кроме основного экрана, на котором отображаются стандартные данные автомобиля, в салоне предусмотрены дисплеи для пассажиров. В центре приборной панели находится центральный сенсорный экран, с помощью которого водитель и пассажир могут пользоваться всеми важными функциями. В каждую дверь будет встроен Phonebox, в котором можно будет зарядить телефон без проводов. Функцию зеркал заднего вида взяли на себя камеры.

Vision E соответствует третьему уровню автоматического управления. Машина может в режиме автопилота проезжать отдельные участки дорог, передвигаться в колонне, совершать обгон, автоматически искать свободные парковочные места, заезжать и выезжать с них. Это обеспечивается за счет сенсорных датчиков и камер, которые следят за движением. При переходе в автономный режим передние сиденья и руль можно отодвинуть назад, чтобы получить больше пространства впереди.

В настоящее время Škoda Auto производит 7 модельных рядов почти в 40 модификациях. В прошлом году она поставила на рынок рекордное количество машин – 1,127 млн – и заработала 25 млрд крон.

Источник: http://echo24.cz