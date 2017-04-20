Где в Праге будут ремонтировать и перекрывать дороги в этом году

Пражский магистрат подписал документ, в котором содержится информация о планируемых ограничениях дорожного движения.

Водителей в Праге в этом году ожидают десятки ограничений на дорогах, пражский магистрат уже подписал соответствующий документ. Движение будет ограничено из-за ремонта дорожного полотна, труб и проведения общественных мероприятий. Ремонтировать дороги собираются на улицах в центре города, а также на загруженных городских трассах, включая участки на северо-южной магистрали, Южной соединительной дороге, улицах Vídeňská и K Barrandovu.

На северо-южной магистрали дорожные работы планируется проводить с 1 по 31 августа. Движение в направлении центра будет ограничено по улице Wilsonova, на участке между Главковым мостом и перекрестком Булгар, а также на улице Mezibranská. Рабочие будут ремонтировать дорожное покрытие, на это время всегда будет перекрыта одна полоса. На улице Wilsonova по направлению к центру будут ремонтировать участок от Булгара, там также будет всегда перекрыта одна полоса.

До летних каникул начнутся ремонтные работы на магистрали, которая ведет к улице V Holešovičkách. Ремонт будет длиться с 15 июня по 1 сентября. Дорога будет всегда частично перекрыта, машины смогут проезжать ремонтируемый участок в ограниченном количестве.

20 мая начнутся работы на Штербоголской соединительной дороге на участке между улицей Průmyslová и заправочной станцией MOL. Ограничения движения здесь продлятся до 31 октября. Точный объем работ пока не установлен.

С начала августа водители в Праге должны подготовиться к ограничению движения на улице Vídeňská. На время ремонта проехать по ней можно будет только в одном направлении. Работы продлятся до 31 октября.

Улицу K Barrandovu рабочие будут ремонтировать с начала августа до 15 сентября. В связи с этим половина дороги всегда будет перекрыта.

Осенью дорожные службы планируют ремонт улицы V Korytech на участке от Korytná до Průhonická. Улица V Korytech будет перекрыта с 1 по 31 октября по причине демонтажа железнодорожного моста, водителям придется ехать в объезд. В ноябре из-за ремонта моста будет остановлено движение на улице Průběžná.

Продолжатся уже и начатые ранее ремонтные работы. Например, Нусельский мост начали ремонтировать в январе этого года, ремонт продлится до 31 октября. Участок Южной соединительной дороги продолжат ремонтировать до 30 сентября. На улице 5. května рабочие должны до 10 августа построить стену для поглощения шума.

Перекрывать дороги будут не только из-за ремонта, но и из-за культурных и спортивных мероприятий. Например, в воскресенье 7 мая с 9 до 16:00 будет проходить Пражский международный марафон. 24 и 25 июня на Стршелецком острове, Петршине и на Кампе, а также на прилегающих улицах состоится фестиваль United Islands и приуроченные к нему мероприятия. Будут перекрыты улицы Újezd и Vítězná. Пражский триатлон TRIPrague пройдет 29 июля, и водителям снова нужно подготовиться к перекрытиям дорог.

Источник: ceskenoviny.cz