Сегодня Škoda впервые представит преемника Yeti – внедорожник Karoq

Сегодня в Стокгольме состоится презентация новой модели Karoq от чешской автомобильной компании Škoda. Модель заменит популярный кроссовер Yeti.

Фото: https://www.facebook.com/pg/skoda.cz

Автомобильная компания Škoda сегодня впервые представит преемника компактного кроссовера Yeti – новый SUV под названием Karoq. Презентация внедорожника пройдет в Стокгольме. На рынке модель должна появиться во втором полугодии 2017 года.

Пятиместный Karoq будут изготавливать на заводе Škoda в Квасинах. Название модели, как и в случае с семиместным внедорожником «Кадьяк» (Kodiaq), снова взяли у индейского племени Алеутов с острова Кадьяк на юге Аляски. Они называют автомобиль словом «каарак» (kaa'raq), а слово рук (ruq) обозначает стрелу, которая есть на значке Škoda.

По сравнению с Yeti внедорожник Karoq длиннее на 16 см (4,38 м). Его ширина составляет 1,84 м, т.е. на 3,5 см больше. Площадь багажника увеличили на 106 литров – до 521 литра. Это самый большой багажник в классе SUV.

Кроме этой модели Škoda собирается представить в начале года и другие модели SUV. Среди них должен быть городской кроссовер, внедорожник-купе и электромобиль.

Источник: ČTK