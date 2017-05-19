Фото: В Стокгольме впервые представили новую Шкоду Карок

Производство нового автомобиля Шкода Карок начнется на чешском заводе «Шкоды» в Квасинах в конце июля 2017 года.

Фото: мировая премьера в Стокгольме, https://www.skoda-storyboard.com

Новый компактный SUV – Шкода Карок – впервые представили 18 мая 2017 года в Стокгольме. Автомобиль начнут изготавливать в июле-августе на заводе в Квасинах. Готовые машины достанутся первым покупателям во второй половине октября. Об этом после премьеры внедорожника сообщил пресс-секретарь Škoda Витезслав Пелц.

В предложении Škoda автомобиль Карок (Karoq) заменит популярную модель Йети (Yeti), которая будет продаваться до конца июля. После премьеры на автосалоне в Стокгольме производитель планирует провести первую выставку нового автомобиля в сентябре 2017 года в рамках автосална во Франкфурте-над-Майной.

Источником вдохновения для названия нового внедорожника, как и модели Кадьяк, стал остров Кадьяк на Аляске и его коренное население – индейцы. На их языке слово kaa'raq означает автомобиль, a слово ruq – стрела, которую можно увидеть на фирменном значке «Шкоды».

фото: https://www.skoda-storyboard.com/

Цена на Шкоду Карок пока не сообщается. Ее конкуренты – Seat Ateca, который уже изготавливают в Квасинах, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Ford Kuga. Например, Ateca продается по цене от 468 900 крон, предшественник нового внедорожника Yeti – от 399 000 крон.

По сравнению с Йети новый Карок стал длиннее на 16 см и шире на 3,5 см. Размеры новой Шкоды Карок составят 4,38 метра в длину и 1,84 метра в ширину. Багажник модели увеличили на 106 литров – до 521 литра, благодаря чему он стал крупнейшим в своем классе. За счет системы задних сидений VarioFlex площадь основной части багажника можно изменять от 479 до 588 литров. Система VarioFlex состоит из трех самостоятельных, индивидуально настраиваемых сидений, которые можно при необходимости даже вынимать из машины.

https://www.skoda-storyboard.com/

Также в автомобиле будет подключение к интернету через LTE и функция экстренных звонков ecall. Кроме того, в Шкода Карок широкий выбор ассистирующих систем. К новым системам относятся, например, ассистент по парковке, езде в потоке или пробке. Также машина оснащена детектором объектов в слепой зоне зеркал, функцией распознавания дорожных знаков и защиты пешеходов.

Впервые в машине от «Шкоды» будет установлена цифровая панель инструментов (Digital Instrument Panel), которая позволяет водителю настраивать функции приборной панели прямо на дисплее.

фото: https://www.skoda-storyboard.com/

Шкода Карок будут оснащать 5-циллиндровым двигателем с турбонаддувом объемом от 1 до 2 литров и мощностью от 115 до 190 лошадиных сил. Каждый двигатель будет оборудован системой Start-Stop и рекуперацией тормозной энергии. Новинкой станет двигатель 1,5 TSI с возможностью отключения двух цилиндров.

Также Карок предложит интеллектуальный привод всех колес с электронным балансом дифференциала, возможностью выбора из пяти режимов езды и адаптивной амортизацией.

В своей новинке производитель использовал и последние разработки в области смарт-технологий. Это электронное управление крышкой багажника и тягового фаркопа, который можно будет выдвигать только в случае необходимости. Во всех моделях будет установлен электромеханический стояночный тормоз.

В сочетании с коробкой передач DSG будет работать и функция электронного ручника Auto Hold. В пробках или при повторной остановке и зажигании система удерживать автомобиль на месте: даже если водитель снял ногу с педали тормоза.

Источник: Škoda, ČTK