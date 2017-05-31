В Праге выстроят новые бюджетные парковки у метро

В ближайшие годы в Праге появится несколько новых парковок P+R, где можно будет за небольшую стоимость оставить автомобиль и поехать в центр на метро.

Пражская мэрия приняла решение о строительстве новых парковок типа P+R возле станций метро. Они должны появиться на Опатове, в Гостиварже, а также в районе Черны-Мост. Водители получат сотни новых мест, где они смогут за небольшую комиссию припарковать автомобиль.

На дефицит парковочных мест у метро уже долгое время жалуются жители Среднечешского края, которые не могут припарковать свой автомобиль в столице. Новые стоянки обещало построить еще предыдущее руководство пражского магистрата. Вместо этого парковок стало еще меньше из-за расширения платных зон стоянки.

Новую парковку P+R на Опатове обещают выстроить в течение нескольких лет. Во вторник в Праге уже выбрали проектировщика, которым станет компания Satra. Ее задачей будет обработка проектной документации.

Паркинг в районе Йижни-Мнесто на Хвилской улице появится возле местного дома для престарелых в течение 2-3 лет. Он будет рассчитан на 550 автомобилей, а после – на 1000.

В этом году откроют тендер по выбору проектировщика еще одной парковки у станции метро «Депо Гостиварж». Здесь новую стоянку планируют оборудовать до 2022 года. По информации пражского магистрата, парковки P+R должны появиться и в других местах города.

Парковки типа P+R предназначены для того, чтобы водители оставляли автомобили на окраинах Праги и ехали в центр на общественном транспорте. Их располагают возле метро, на котором в центр можно добраться быстрее всего. Стоимость стоянки на таких местах составляет 20 крон в день.

На данный момент в Праге работает 14 платных парковок P+R и две бесплатные стоянки в Беховице и на Скалке. Оставить на них автомобиль можно максимум на 12 часов.

Источник: Aktualne.cz