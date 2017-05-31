Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 13 °C
Шкода Кодиак завоевала самые высокие оценки за безопасность

Шкода Кодиак завоевала самые высокие оценки за безопасность

artyommm 281 0
Независимая организация Euro NCAP по результатам краш-тестов и анализа систем активной безопасности присудила чешской Шкоде Кодиак 5 звезд.
Фото: www.facebook.com/kodiak.skoda/photos
Шкода Кодиак завоевала самые высокие оценки за безопасность

Автомобиль Škoda Kodiaq (Шкода Кодиак) завоевал максимальную оценку за безопасность – 5 звезд – от организации Euro NCAP. За защиту взрослых пассажиров машина получила 92%, за безопасность детей – 77%. Наибольшее количество баллов автомобиль заслужил в тесте на боковой удар. Ранее машину высоко оценили в британском рейтинге.

Кроссовер Кодиак поступил в продажу в начале текущего года. На год эта модель уже полностью распродана в Чехии, и заявки принимают уже только на первый квартал следующего года. Это уже седьмая модель, которая получила максимальные оценки за безопасность сразу после выхода на рынок. Ранее высоких оценок удостоились автомобили Octavia, Fabia, Rapid, Citigo, Yeti и Superb. 

При независимых испытаниях оценивался уровень безопасности взрослых, детей, пешеходов и активная безопасность. Степень защиты пешеходов достигла 71%, активная безопасность – 54%. Автомобиль оборудован системой принудительного торможения, которая защищает пассажиров и пешеходов. Максимальное количество баллов организация присудила Кодиаку за защиту ног пешеходов в области бампера.

Кроме надежного кузова пассажиров защищают также 9 подушек безопасности, трехточечные ремни безопасности с держателями и системой Isofix для детских автокресел. 

При ДТП автомобиль автоматически откроет замки на дверях, активирует аварийные мигающие указатели и остановит подачу топлива. При угрозе столкновения система активной защиты пассажиров закроет боковые окна и окно на крыше, натянет ремни безопасности на передних сидениях, а тормоза против столкновения ограничат неконтролируемые движения автомобиля. 

Машина также оборудована камерами и датчиками, которые следят за дистанцией между автомобилем впереди. Шкода также предлагает и другие системы безопасности, включая идентификацию дорожных знаков и систему распознавания усталости водителя.

Организация Euro NCAP была основана в 1997 году в центральным офисом в Бельгии как независимый консорциум европейских министерств транспорта, автомобильных клубов и союзов страховых компаний. Организация проводит краш-тесты, а также оценивает системы активной безопасности современных автомобилей.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Skoda рейтинг Автомобили
Читайте
по теме 
Фото: В Стокгольме впервые представили новую Шкоду Карок
19.05.2017 09:54 Авто
Фото: В Стокгольме впервые представили новую Шкоду Карок
998 0
Видео: Škoda представила свой первый электромобиль Vision E
19.04.2017 11:14 Авто
Видео: Škoda представила свой первый электромобиль Vision E
1197 0
Škoda показала, как будет выглядеть первый чешский электромобиль
29.03.2017 15:03 Авто
Škoda показала, как будет выглядеть первый чешский электромобиль
1213 0
Рабочие чешской «Шкоды» надолго запомнят свою апрельскую зарплату
17.03.2017 13:40 Экономика
Рабочие чешской «Шкоды» надолго запомнят свою апрельскую зарплату
4417 0
Последние новости:
31
мая
Чехия опередила все страны ЕС по низкому уровню безработицы
31.05.2017 14:53 Экономика
Чехия опередила все страны ЕС по низкому уровню безработицы
326 0
Социальным работникам в Чехии повысят зарплаты
31.05.2017 13:19 Экономика
Социальным работникам в Чехии повысят зарплаты
311 0
Брюссель предложил не штрафовать чешских водителей за низкие зарплаты
31.05.2017 12:54 Экономика
Брюссель предложил не штрафовать чешских водителей за низкие зарплаты
324 0
В Праге запретили сервис Taxify
31.05.2017 12:24 Общество
В Праге запретили сервис Taxify
750 0
Магистраль из Праги доведут до границы с Польшей
31.05.2017 12:03 Экономика
Магистраль из Праги доведут до границы с Польшей
596 0
Чешские рестораны придумывают способы обойти закон о запрете курения
31.05.2017 11:53 Общество
Чешские рестораны придумывают способы обойти закон о запрете курения
420 0
Студентка обвинила чешский институт в дискриминации по вегетарианству
31.05.2017 11:19 Общество
Студентка обвинила чешский институт в дискриминации по вегетарианству
612 0
Евросоюз выдаст деньги на бесплатный wi-fi в общественных местах
31.05.2017 10:53 Общество
Евросоюз выдаст деньги на бесплатный wi-fi в общественных местах
271 0
Доверие чехов к президенту и правительству резко упало
31.05.2017 10:08 Общество
Доверие чехов к президенту и правительству резко упало
475 0
30
мая
Чешские полицейские попали в аварию на дорогом спорткаре BMW i8
30.05.2017 11:59 Общество
Чешские полицейские попали в аварию на дорогом спорткаре BMW i8
1295 0


Мобильная версия