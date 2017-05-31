Шкода Кодиак завоевала самые высокие оценки за безопасность

Независимая организация Euro NCAP по результатам краш-тестов и анализа систем активной безопасности присудила чешской Шкоде Кодиак 5 звезд.

Фото: www.facebook.com/kodiak.skoda/photos

Автомобиль Škoda Kodiaq (Шкода Кодиак) завоевал максимальную оценку за безопасность – 5 звезд – от организации Euro NCAP. За защиту взрослых пассажиров машина получила 92%, за безопасность детей – 77%. Наибольшее количество баллов автомобиль заслужил в тесте на боковой удар. Ранее машину высоко оценили в британском рейтинге.

Кроссовер Кодиак поступил в продажу в начале текущего года. На год эта модель уже полностью распродана в Чехии, и заявки принимают уже только на первый квартал следующего года. Это уже седьмая модель, которая получила максимальные оценки за безопасность сразу после выхода на рынок. Ранее высоких оценок удостоились автомобили Octavia, Fabia, Rapid, Citigo, Yeti и Superb.

При независимых испытаниях оценивался уровень безопасности взрослых, детей, пешеходов и активная безопасность. Степень защиты пешеходов достигла 71%, активная безопасность – 54%. Автомобиль оборудован системой принудительного торможения, которая защищает пассажиров и пешеходов. Максимальное количество баллов организация присудила Кодиаку за защиту ног пешеходов в области бампера.

Кроме надежного кузова пассажиров защищают также 9 подушек безопасности, трехточечные ремни безопасности с держателями и системой Isofix для детских автокресел.

При ДТП автомобиль автоматически откроет замки на дверях, активирует аварийные мигающие указатели и остановит подачу топлива. При угрозе столкновения система активной защиты пассажиров закроет боковые окна и окно на крыше, натянет ремни безопасности на передних сидениях, а тормоза против столкновения ограничат неконтролируемые движения автомобиля.

Машина также оборудована камерами и датчиками, которые следят за дистанцией между автомобилем впереди. Шкода также предлагает и другие системы безопасности, включая идентификацию дорожных знаков и систему распознавания усталости водителя.

Организация Euro NCAP была основана в 1997 году в центральным офисом в Бельгии как независимый консорциум европейских министерств транспорта, автомобильных клубов и союзов страховых компаний. Организация проводит краш-тесты, а также оценивает системы активной безопасности современных автомобилей.

Источник: ceskenoviny.cz