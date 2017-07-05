Škoda назвала стоимость самой дешевой версии новинки SUV Karoq

В Чехии открылась предварительная продажа нового SUV Karoq.

Фото: www.facebook.com/suvdunyasi

В Чехии стартовали продажи нового SUV Karoq от Škoda Auto. Самая дешевая версия стоит 529 000 крон и включает в себя двигатель 1,0 TSI мощностью 115 л.с. В будущем появится еще более доступная комплектация Active.

Karoq стал преемником Yeti, по габаритам он меньше недавно выпущенного на рынок SUV Kodiaq. Первые машины Karoq появятся в салонах авторизованных партнеров Škoda 18 октября 2017 года. Автомобиль производится на заводе в Квасинах в Чехии.

В предварительной продаже доступны две дизельные и бензиновые версии. Кроме бензинового двигателя объемом 1,0, покупатели могут приобрести версию с большим двигателем – 1,5 TSI. Из дизельных агрегатов доступны мотор 1,6 TDI и 2,0 TDI. Двухлитровый двигатель продается с полным приводом и механической шестиступенчатой коробкой передач по цене 669 900 крон, с автоматической коробкой – 719 900 крон.

В предварительной продаже покупатели могут выбирать между двумя уровнями комплектаций – Ambition и Style, которые можно расширять с помощью пакетов Plus. В будущем также будет доступна базовая комплектация Active. Она включает в себя двухзональный автоматический климат-контроль, медиа-систему Bolero с восьмидюймовым дисплеем и 8 динамиками, задние датчики парковки, 16-дюймовые колеса, круиз-контроль с ограничением скорости и подогрев передних сидений. Система безопасности состоит 7 подушек и системы автоматического аварийного торможения.

Источник: lidovky.cz