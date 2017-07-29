Что нужно знать при поездках по Европе в 2017 году

В 2017 году многие европейские страны ужесточили некоторые правила дорожного движения. Перед поездкой на автомобиле лучше заранее узнать, за что могут оштрафовать в той или иной стране, сколько придется заплатить за проезд и бензин. Читайте об этом в нашем материале.

Этим летом тысячи жителей Чехии отправляются на автомобилях к морю. У каждой страны на пути к конечной точке свои правила: некоторые из них в этом году ужесточили. Ознакомьтесь с изменениями заранее, чтобы неожиданная встреча с дорожной полицией не омрачила вашу поездку.

Словакия

При поездках в Словакию следует внимательно соблюдать скоростной режим. Словацкая полиция использует для измерения скорости гражданские автомобили разных знаков. За превышение скорости или неправильную парковку в этой стране штраф с вас будут требовать в течение 2 лет с момента совершения нарушения. Кроме того, в Словакии повысились и суммы штрафов. Например, за езду без виньетки за оплату дорог вас могут оштрафовать на 150 евро.

Стоимость бензина в Словакии: 34,04 кроны/литр. Дорожная виньетка на 10 дней: 10 евро.

Австрия

В этой стране нужно быть особенно осторожными со скоростным режимом. В Австрии за превышение скорости в области так называемых IG-L-зон можно лишиться автомобиля на 24 часа, и это не шутка. С этого года местная полиция имеет право в крайнем случае потребовать от нарушителя отдать ей ключи от автомобиля. Также австрийские полицейские могут оштрафовать на 5000 евро за плохое техническое состояние автомобиля.

IG-L-зоны в Австрии являются областями, где снижена допустимая скорость движения в целях ограничения эмиссионных загрязнений. Главное неудобство этих зон для водителей заключается в том, что они находятся на австрийских магистралях. Поэтому в Австрии нужно внимательно следить за всеми дорожными знаками и информационными панелями.

Кроме того, подготовьтесь к тому, что в Австрии могут взимать дополнительную плату за проезд по некоторым туннелям (в особенности в южной части страны). Плата за проезд может составлять до от 5 до 50 евро. В обычную дорожную виньетку оплата проезда по таким туннелям не входит.

Этим летом по направлению на Вену ожидаются пробки из-за ремонта магистрали А23, которую будут чинить до 3 сентября. Самые большие пробки прогнозируют в выходные. Чтобы избежать пробок, рекомендуют ехать в объезд (съезд с магистрали А5 на шоссе S1, а затем ехать по магистрали А22 до Зноймо).

Стоимость бензина в Австрии: 31,05 крон/литр. Дорожная виньетка за платную дорогу на 10 дней: 8,9 евро (плата за проезд по некоторым туннелям – отдельно). Максимальная скорость на магистралях: 130 км/ч. В зонах IG-L максимальная скорость ограничена до 100 км/ч, иногда до 80 км/ч. Обращайте на это внимание, так как полиция внимательно следит за этими отрезками. Также будьте готовы к задержке на границе.

Франция

Во Франции полицейские могут оштрафовать за тонированные стекла автомобиля. А в Париж нельзя заезжать без специальных экологических виньеток Crit’Air. При движении по объездной дороге эти наклейки не нужны.

Венгрия

При поездках по Венгрии в автомобиле нужно иметь светоотражающие жилеты для всех пассажиров. Бензин в Венгрии стоит в среднем 29,66 кроны за литр. Дорожная виньетка на неделю обойдется в пересчете в 253 кроны.

Словения

В этой стране также в обязательном порядке нужно иметь в салоне светоотражающие жилеты для каждого пассажира. Стоимость бензина здесь составит 33,64 кроны. Оплата дорог на неделю обойдется в 392 кроны.

Хорватия

Не забудьте, что в Хорватии у всех членов семьи, путешествующей на автомобиле, должны быть при себе документы (паспорт). Полиция также следит за тем, не устал ли водитель и не находится ли он под влиянием лекарств. Если полицейские считают, что водитель слишком утомлен для управления автомобилем, то могут запретить ему водить на срок до 8 дней.

Стоимость бензина в Хорватии в 2017 году составляет 32,95 кроны. Платные дороги обходятся в 140 крон на 100 пройденных километров.

Италия

В Италии полицейские проверяют, не курили ли взрослые внутри автомобиля, в котором едут дети или беременная женщина. Штраф за курение в автомобиле с детьми составляет 5000 евро.

Бензин в Италии обойдется в 40,75 кроны за литр, платные дороги – в 235 крон за 100 км.