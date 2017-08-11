Чешские «Шкоды» в России заподозрили в технических дефектах

Автомобильный концерн «Фольксваген» отзывает в России 3463 автомобиля, включая модели Škoda Octavia, Yeti и Rapid, на внеплановую проверку.

Фото: skoda-auto.cz

Немецкий автомобильный концерн «Фольксваген» в России отзывает для внеплановой срочной проверки 3463 проданных автомобиля, включая модели Škoda Octavia, Yeti и Rapid. Причиной инцидента назвали технические проблемы. Об этом информировал портал ČTK с отсылкой на агентство Reuters.

Это уже не первые проблемы «Шкоды» в России в 2017 году. В марте «Фольксваген» отозвал на сервисную проверку больше 43 000 шкод из-за возможных дефектов гидравлических аккумуляторов. Решение касалось автомобилей, изготовленных в 2012-2016 годах и оснащенных семиступенчатой коробкой передач DSG. В эту группу вошли модели Octavia, Superb, Fabia, Yeti a Rapid, которых за указанный период подали 43 151 единиц.

На сервисной акции программное обеспечение блока управления коробкой передач было обновлено. У компании было подозрение, что управление работает неправильно, что могло привести к превышению допустимого давления в гидросистеме.