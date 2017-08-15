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Владельцев электромобилей в Чехии ожидают особые привилегии

Владельцев электромобилей в Чехии ожидают особые привилегии

artyommm 840 0
Для электромобилей не понадобится покупать дорожную виньетку и платить за регистрацию. Им также разрешат бесплатно въезжать в центры городов и ездить по полосам движения, выделенным для общественного транспорта.
Фото: http://www.skoda-auto.com/en/experience/concepts/visione
Владельцев электромобилей в Чехии ожидают особые привилегии

Правительство Чехии подготавливает постановление в поддержку электромобилей. Ожидается, что владельцы машин на электроэнергии будут освобождены от покупки дорожных виньеток, комиссии за регистрацию и оплаты въезда в центры городов. Постановление создается в рамках Плана действий о будущем автомобильной промышленности ЧР. Законопроект будут рассматривать в сентябре.

Электромобили по-прежнему существенно дороже, чем машины на горючем топливе. Ежегодно в Чехии продается всего несколько сотен электромобилей. С прошлого года государственные организации в Чехии могут получать дотации от Министерства окружающей среды на покупку экологических автомобилей. Частным компаниям с этим может оказывать помощь Министерство промышленности и торговли. 

К концу текущего года для электромобилей в Чехии могут ввести специальные регистрационные номера, которые позволят им бесплатно въезжать в центры городов или ездить по полосам движения, выделенным для общественного транспорта.

В следующем году Министерство транспорта освободит владельцев электромобилей от административной комиссии 800 крон за регистрацию и покупки дорожной виньетки на год, которая стоит сейчас 1 500 крон.

Источник: aktualne.cz

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электромобили Skoda законопроект правительство Чехия
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