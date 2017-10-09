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В центре Праги появился каршеринг с электромобилями

В центре Праги появился каршеринг с электромобилями

Vladislava M 680 0
15 новых электромобилей в центральных районах Праги теперь доступны в рамках системы каршеринга CAR4WAY по тарифу 180 крон в час.
Фото: https://www.instagram.com/car4way/
В центре Праги появился каршеринг с электромобилями

С начала этой недели жители Праги могут воспользоваться 15 новыми электромобилями в рамках системы каршеринга. Их разместили в районах Прага 1, 2, 3, 5 и 8. Новый сервис проката в центре города открыла компания CAR4WAY в сотрудничестве с организацией «Пражская энергетика».

Чтобы воспользоваться электромобилем, нужно пройти предварительную регистрацию и внести возвратный залог в размере 2000 крон.  Затем электромобили можно бронировать через мобильное приложение или сайт. Кроме 15 новых электромобилей марки Volkswagen e-Golf сервис CAR4WAY в Праге предлагает еще 240 обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Стоимость проката составит 180 крон в час (при проезде до 100 км). Получается, что каждые полчаса обходятся в среднем в 94 кроны. Каждый километр после проезда расстояния в 100 км будет стоить 3,8 кроны. Электромобили открываются картами с чипом. Ключи всегда оставляют в бардачке. После поездки оставить электромобиль можно на улице.

В тестовом периоде прокат электромобилей в центре Праги будет работать до конца 2018 года. В будущем магистрат планирует поддерживать электромобили в центре города путем развития инфраструктуры и обустройства новых заправочных станций. Кстати, в зонах парковки в центре столицы электромобили можно припарковать бесплатно.

Система каршеринга предназначена для людей, которые не хотят покупать автомобиль, но иногда желают им воспользоваться.

 

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Темы
Автомобили Прага электромобили каршеринг
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