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Изменения для водителей в Чехии с 2018 года

Изменения для водителей в Чехии с 2018 года

artyommm 1418 0
В Министерстве транспорта сообщили, что ждет водителей в следующем году. Главные новшества с Нового года.
Изменения для водителей в Чехии с 2018 года

У Министерства транспорта Чехии много планов, которые касаются, например, расширения сети магистралей на 200 км. В 2018 году, тем не менее, ожидать никаких изменений на чешских дорогах не стоит. Представляем вашему вниманию наиболее важные новшества, которые коснутся всех водителей в Чехии в следующем году.

1. В Чехии добавится 41 км магистралей, где можно будет проехать без дорожной виньетки.

С 1 января бесплатный проезд введут сразу на пяти участках, которые находятся недалеко от городов. Речь идет о магистралях D3, D55, D52, D35 и D46. На данный момент в Чехии не требует оплаты проезд по 145 км на участках платных дорог.

2. Получить водительское удостоверение можно будет в любом государственном учреждении.

С 1 июля 2018 года водители, которым нужно получить водительское удостоверение или поменять его, больше не должны будут ездить ради этого в город своей регистрации. Они смогут решить свои вопросы в любом государственном учреждении с расширенными полномочиями. Там же будут выдавать и водительские удостоверения международного образца, выписку из учетной карты водителя, информацию о балла и др.

3. В случае смога в Прагу можно будет попасть только с определенным номером.

Пока никаких точных постановлений принято не было, но следует ожидать, что в случае объявления смоговой ситуации въезд в город может быть ограничен. Тогда в Прагу не будут пускать машины свыше 6 т. Для остальных автомобилей организуют въезд в определенные дни: в один день будут пускать транспортные средства с четными номерами, на следующий – с нечетными. 

4. На регистрационных номерах появятся голограммы.

С января на новых машинах в Чехии начнут появляться регистрационные номера с голограммой. Это новый защитный элемент, который должен усложнить подделку. Голограммы будут клеить на место, где раньше было обозначение об объеме эмиссии выхлопных газов.

5. Проверка объема выхлопных газов (эмиссии) будет осуществляться только при наличии установленных на станции камер.

С Нового года на станциях измерения выхлопных газов в обязательном порядке будут работать камеры. Полученные снимки нужно будет обязательно прикреплять к результатам измерений в электронную базу данных, доступ Министерства транспорта к которой обеспечивается онлайн. 

Механики на станциях измерения эмиссии должны будут снимать автомобиль спереди, сзади, VIN-код, а также спидометр. Это необходимо для того, чтобы предотвратить случаи, когда необходимые допуски получают автомобили, которые даже не заезжали на станции.

6. В автошколах введут новые тесты.

С середины года в чешских автошколах изменятся вопросы на заключительном экзамене. Они будут актуализированы и дополнены.

Источник: idnes.cz

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Темы
Автомобили законы дороги
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