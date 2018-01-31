В Чехии истекает срок действия дорожных виньеток за 2017 год

С 1-го февраля 2018 года в Чехии истекает срок годовых дорожных виньеток за 2017 год. Водителям нужно наклеить на стекло новые купоны. В связи с этим министр транспорта рассказал, когда изменятся цены на платные дороги.

Министр транспорта ЧР Дан Тёк сообщил о том, что дорожные виньетки в Чехии подорожают не раньше 2020 года. Для этого в стране нужно будет внести изменения в законодательство.

«Мы находимся в такой ситуации, когда проходит интенсивный ремонт шоссе и магистралей. На D1 из-за ремонтных работ постоянно образуются большие пробки. Поэтому подорожание платных дорог было бы неэтичным по отношению к водителям. К тому же в 2020 году бумажные виньетки должны заменить электронными», – прокомментировал Тёк.

По словам министра, на данный момент решается вопрос, изменять ли стоимость пользования платными дорогами и вводить ли сезонные или краевые категории виньеток.

Таким образом, годовые дорожные виньетки в Чехии и в этом году будут стоить 1500 крон. Пользование платными дорогами в течение одного месяца обойдется в 440 крон. Десятидневная виньетка стоит 310 крон.

Новые дорожные виньетки, Министерство транспорта.

Срок действия прошлогодней годовой виньетки заканчивается в среду. С 1-го февраля автомобили массой до 3,5 тонны должны будут наклеить новую виньетку. Новые купоны за платные дороги можно приобрести в отделениях Чешской почты, автоклубе Bohemia Assistance, на некоторых заправочных станциях и пограничных пунктах.

Виньетки на 2018 год будут оформлены с защитными знаками. Официальные места продаж обозначены специальной наклейкой, поэтому Министерство транспорта рекомендует водителям покупать дорожные виньетки именно в таких учреждениях. Это значительно снизит риск приобретения подделки.

Если водитель поедет по платной дороге без виньетки, то при проверке ему могут дать штраф на сумму до 5000 крон. Если на водителя заведут административное дело, сумма штрафа может достичь 100 тысяч крон.

Наклеивать купон нужно на правый нижний угол внутренней стороны лобового стекла автомобиля. Старую наклейку со стекла нужно снять.

Протяженность платных отрезков дорог в Чехии в 2018 году составляет 968 км. Бесплатными являются 140 км шоссе. В большинстве случаев речь идет об отрезках, которые окружают города либо соприкасаются с шоссе первого класса.

Источник: Novinky.cz