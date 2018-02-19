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Первый семейный внедорожник «Шкода Кадьяк» будут производить в России

Первый семейный внедорожник «Шкода Кадьяк» будут производить в России

Vladislava M 127 0
Семиместный внедорожник «Кадьяк» от чешской автомобильной компании «Шкода Авто» начнут производить на заводе ГАЗ в России в различных версиях.
Фото: gazgroup.ru
Первый семейный внедорожник «Шкода Кадьяк» будут производить в России

Автомобильная компания «Шкода Авто» начинает производство новейшего семиместного внедорожника «Кадьяк» (Kodiaq) в России в рамках партнерства с концерном «Фольксваген» и российским автозаводом ГАЗ. Об этом gazgroup.ru сообщил руководитель представительства «Шкода Авто» в России Михаэль Оэльеклаус.

Подготовка к проекту длилась 18 месяцев. Инвестиции составили 87,5 млн евро (около 2,2 млрд крон).

Внедорожник «Шкода Кадьяк» в России будут производить в нескольких вариантах: с разными типами коробок передач и двигателями объемом 1,4 и 2,0 литра. Кроме того, на российском рынке впервые появятся модели с двигателем 1,4 TSI в комбинации с передним или полным приводом.

На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде концерн «Фольксваген» уже реализовал несколько проектов, включая производство автомобилей «Фольксваген Джетта», «Шкода Октавия», «Шкода Йети». Технический директор компании «Фольксваген Груп Рус» Оливер Грюнберг назвал проект новой главой в истории автомобильной компании «Шкода Авто» в России.

Впервые автомобильные компании «Фольксваген Груп Рус» и ГАЗ начали сотрудничать в 2011 году, когда был подписан договор о сборке автомобилей «Фольксваген» и «Шкода» на заводе группы ГАЗ.

«Шкода Авто» является одним из крупнейших работодателей в Чехии. Компания входит в немецкий концерн «Фольксваген». В Чехии работает три завода «Шкода», на которых трудоустроено около 30 000 человек. Заводы Шкоды расположены также в Китае, России, Словакии, Алжире, Индии и др.

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Skoda Автомобили Россия
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