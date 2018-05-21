В местах дорожных работ шоссе D1 в Чехии установили новые камеры

Только за первый месяц работы камер штрафы за превышение скорости получат больше 5000 водителей.

Уже на трех ремонтируемых отрезках чешского шоссе D1 работают новые камеры, измеряющие среднюю скорость автомобилей. Камеры установили там, где скорость ограничена до 80 км/ч: в целях сокращения аварий и защиты рабочих, которые ремонтируют дорогу.

Только возле населенного пункта Велка-Мезириче объективы камер меньше чем за месяц зарегистрировали больше 5000 нарушителей. Им по почте пришлют штрафы за превышение скорости.

Среднюю скорость на отрезках с ограничениями высчитывают две камеры, установленные в начале и конце отрезка. Если въехать на отрезок на высокой скорости, но успеть притормозить, штрафа можно избежать.

Новые камеры установлены на 34-м километре D1 возле Бенешова и на 146-м километре между Велке-Мезириче и Лготкой.

По статистике, водители чаще превышают скорость в конце рабочей недели и в воскресенье. В остальные дни они более дисциплинированны.

Источник: Ceskatelevize.cz