В местах дорожных работ шоссе D1 в Чехии установили новые камеры

Уже на трех ремонтируемых отрезках чешского шоссе D1 работают новые камеры, измеряющие среднюю скорость автомобилей. Камеры установили там, где скорость ограничена до 80 км/ч: в целях сокращения аварий и защиты рабочих, которые ремонтируют дорогу.
Только возле населенного пункта Велка-Мезириче объективы камер меньше чем за месяц зарегистрировали больше 5000 нарушителей. Им по почте пришлют штрафы за превышение скорости.
Среднюю скорость на отрезках с ограничениями высчитывают две камеры, установленные в начале и конце отрезка. Если въехать на отрезок на высокой скорости, но успеть притормозить, штрафа можно избежать.
Новые камеры установлены на 34-м километре D1 возле Бенешова и на 146-м километре между Велке-Мезириче и Лготкой.
По статистике, водители чаще превышают скорость в конце рабочей недели и в воскресенье. В остальные дни они более дисциплинированны.
Источник: Ceskatelevize.cz