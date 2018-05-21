Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 27 °C
В местах дорожных работ шоссе D1 в Чехии установили новые камеры

В местах дорожных работ шоссе D1 в Чехии установили новые камеры

Vladislava M 573 0
Только за первый месяц работы камер штрафы за превышение скорости получат больше 5000 водителей.
В местах дорожных работ шоссе D1 в Чехии установили новые камеры

Уже на трех ремонтируемых отрезках чешского шоссе D1 работают новые камеры, измеряющие среднюю скорость автомобилей. Камеры установили там, где скорость ограничена до 80 км/ч: в целях сокращения аварий и защиты рабочих, которые ремонтируют дорогу.

Только возле населенного пункта Велка-Мезириче объективы камер меньше чем за месяц зарегистрировали больше 5000 нарушителей. Им по почте пришлют штрафы за превышение скорости.

Среднюю скорость на отрезках с ограничениями высчитывают две камеры, установленные в начале и конце отрезка. Если въехать на отрезок на высокой скорости, но успеть притормозить, штрафа можно избежать.

Новые камеры установлены на 34-м километре D1 возле Бенешова и на 146-м километре между Велке-Мезириче и Лготкой.

По статистике, водители чаще превышают скорость в конце рабочей недели и в воскресенье. В остальные дни они более дисциплинированны.

Источник: Ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили дороги Чехия штраф
Читайте
по теме 
В Праге катастрофически не хватает парковок
17.05.2018 14:05 Общество
В Праге катастрофически не хватает парковок
1105 0
Чешские школьники поцарапали 9 машин на парковке: «Было скучно»
15.05.2018 14:08 Общество
Чешские школьники поцарапали 9 машин на парковке: «Было скучно»
2048 0
В Праге появится инновационный каршеринг электромобилей
14.05.2018 14:09 Общество
В Праге появится инновационный каршеринг электромобилей
2368 0
В Чехии придумали, как бороться с пробками
18.04.2018 13:25 Общество
В Чехии придумали, как бороться с пробками
1905 0
Последние новости:
29
мая
Чехия дает врачам из Украины год, чтобы сдать экзамены
29.05.2018 13:51 Общество
Чехия дает врачам из Украины год, чтобы сдать экзамены
507 0
Видео: Случайный прохожий спас задыхающегося в автомобиле ребенка в Чехии
29.05.2018 13:16 Общество
Видео: Случайный прохожий спас задыхающегося в автомобиле ребенка в Чехии
1280 0
Между крупными автобусными перевозчиками в Чехии возник серьезный конфликт
29.05.2018 12:09 Экономика
Между крупными автобусными перевозчиками в Чехии возник серьезный конфликт
1019 0
28
мая
Министерство финансов Чехии отчиталось о «бюджетниках»
28.05.2018 14:20 Экономика
Министерство финансов Чехии отчиталось о «бюджетниках»
512 0
Как чехи относятся к запрету курения в ресторанах
28.05.2018 13:23 Общество
Как чехи относятся к запрету курения в ресторанах
884 0
В Чехии дорожают дачи
28.05.2018 13:19 Экономика
В Чехии дорожают дачи
976 0
В Чехии могут запретить одноразовую пластиковую посуду
28.05.2018 12:26 Общество
В Чехии могут запретить одноразовую пластиковую посуду
635 0
60% семей в Чехии придется купить новые телевизоры
28.05.2018 11:46 Общество
60% семей в Чехии придется купить новые телевизоры
2525 0
26
мая
Чешские медики не хотят, чтобы украинцы приезжали работать в больницы
26.05.2018 14:31 Общество
Чешские медики не хотят, чтобы украинцы приезжали работать в больницы
4673 0
В Чехии изъяли из продажи опасный морепродукт
26.05.2018 14:04 Экономика
В Чехии изъяли из продажи опасный морепродукт
1250 0


Мобильная версия