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В Чехии подорожает водительское удостоверение

В Чехии подорожает водительское удостоверение

Vladislava M 704 0
С июля стоимость оформления водительского удостоверения поднимется с 50 до 200 крон. Изменятся и некоторые правила подачи заявления.
Фото: https://www.instagram.com/patriciepodskalska/
В Чехии подорожает водительское удостоверение

С начала июля 2018 года автолюбители в Чехии смогут получить или обменять водительские права в любом муниципалитете с расширенными полномочиями: не только по месту постоянного жительства. В связи с этим комиссия за подачу заявления о выдаче новых водительского удостоверения или дубликата взамен утерянного документа повысится с 50 до 200 крон. Об этом сообщило Министерство транспорта ЧР.

«На данный момент все муниципалитеты с расширенными полномочиями установили необходимое оборудование. Сейчас его тестируют», —  сообщила пресс-секретарь Министерства транспорта Ленка Резкова.

Установка нового оборудования обойдется государству примерно в 7 млн крон. В стоимость войдет полный комплект оборудования для 500 организаций, включая фотоаппараты, планшеты для электронных подписей и программное обеспечение.

Теперь при подаче заявления не нужно будет приносить с собой бумажную фотографию. Система будет функционировать так, что при оформлении нового заявления на водительские права фотография будет автоматически загружаться из базы Министерства внутренних дел (например, с гражданского или загранпаспорта).

«В том случае, если фотография не будет доступна из базы или внешний вид заявителя будет слишком сильно от нее отличаться, человека сфотографируют прямо на месте», — добавила пресс-секретарь.

 

Владельцам международного водительского удостоверения и дальше нужно будет приносить с собой бумажную фотографию. В таких случаях фотографию будут приклеивать прямо к правам.

Стандартный обмен водительского удостоверения при истечении его срока действия и дальше будет проходить бесплатно.

Административный взнос за оформление нового водительского удостоверения вырастет с 50 до 200 крон: при выдаче как первого удостоверения, так и нового документа в случае кражи, потери, изменении личных данных и т.п.

На водительском удостоверении уже не будут обозначать место постоянного жительства владельца. В случае смены адреса, например, по причине переезда, водителям не придется менять права.

Некоторые услуги для водителей будут оказывать только по месту постоянного жительства. Речь идет, например, о возврате водительского удостоверения или его необходимости сдать его при запрете водить.

Источник: Министерство транспорта, Novinky.cz

 

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Темы
водительские права Чехия
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