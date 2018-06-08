По состоянию дорог Чехия уступила Руанде и Кении

В мировом рейтинге качества дорог Чехия осталась далеко позади многих европейских стран. Правительство пообещало заняться проблемой.

Несмотря на то, что Чехия относится к числу развитых государств, по состоянию дорог она находится на уровне многих стран третьего мира. В рейтинге качества дорог, составленном в рамках Всемирного экономического форума, Чехия заняла 74-е место среди 137 стран-участниц. Лучшими дорогами были признаны автомагистрали в Объединенных Арабских Эмиратах, худшими - в Мавритании.

В данном рейтинге Чехия уступает таким странам, как Гамбия, Руанда, Кения и Намибия. К счастью, качество чешских дорог постепенно улучшается. Подобную тенденцию можно наблюдать и в соседней Словакии, которая в этом году расположилась на 73-м месте.

Из европейских стран самые низкие позиции в рейтинге занимают Украина (130-е место), Молдова (128-е место) и Румыния (120-е место). Самыми лучшими европейскими дорогами были признаны дороги в Швейцарии (3-е место). В первой десятке также расположились Нидерланды, Франция, Португалия и Австрия.

Чешский министр транспорта Дан Тек и премьер-министр Андрей Бабиш обеспокоены ситуацией и планируют заняться проблемой чешских дорог. По их словам, на данный момент в Чехии строится 194 километра новых дорог. В будущем государство планирует выделить средства на строительство дополнительных 150 километров.

Источник: idnes.cz