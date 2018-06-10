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На чешский рынок приходит новая модель электромобиля

На чешский рынок приходит новая модель электромобиля

Yuliya Boda 1511 0
Цены на базовую модель стартуют от 829 тысяч крон, что делает ее самым доступным электромобилем в Чехии.
На чешский рынок приходит новая модель электромобиля

Французский концерт Renault начал продавать свои электромобили на чешском рынке. Самую продаваемую модель в Европе ZOE чехи могут приобрести уже сейчас, другие модели Kangoo Z.E. и Twizy будут доступны во второй половине 2018 года. 

В прошлом году продажи модели ZOE в Европе возросли на 44%, в целом было продано 100 тысяч автомобилей. Во Франции Renault и вовсе является лидером на рынке и продает более половины всех электромобилей в стране. В Чехии ZOE стоит 829 тысяч крон, что дешевле электромобилей BMW, цена на которые стартует от миллиона крон. 

В Чехии будут продавать в основном Renault ZOE с аккумулятором Z.E.40, емкость которого составляет 41 kWh. Модели ZOE R90 и R110 с таким аккумулятором смогут проехать до 300 километров после одной полной зарядки.

В 2017 году чехи приобрели 307 новых электромобилей, в этом году с января по май - еще 225 машин. Согласно прогнозам, к 2020 году на чешских дорогах будет ездить около 5000 электромобилей.

Источник: lidovky.cz

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