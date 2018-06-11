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Сеть зарядных станций в Чехии вынуждена временно работать бесплатно

Сеть зарядных станций в Чехии вынуждена временно работать бесплатно

Yuliya Boda 233 0
Из-за неполадок на сервере зарядные станции ČEZ не могут брать плату за электричество. Водители электромобилей могут временно заряжать свои машины бесплатно.
Сеть зарядных станций в Чехии вынуждена временно работать бесплатно

С воскресенья, 10 июня, почти 50 быстрых зарядных станций ČEZ по всей республике вынуждены работать бесплатно. 

«Речь идет о неполадках на сервере поставщика станции, компании ABB, - прокомментировал ситуацию представитель ČEZ Group Мартин Шрайер, - из-за этого владельцы не могут заряжать свои электромобили с помощью кабелей CCS и CHAdeMO на 50 кВт, а также кабелем на 22кВт с разъемом Mennekes почти на 50 быстрых зарядных станциях по всей Чешской Республике».

Проблему обещали решить в течение дня, но неполадки оказались серьезнее, чем предполагалось. Во второй половине дня зарядные стойки для быстрой заправки запустили в бесплатном режиме.

«Это означает, что пока нет необходимости прикладывать чип, чтобы начать зарядку, и платить за электроэнергию водители временно не будут», - объяснил Шрайер. Специалисты продолжают работать над восстановлением работы станций.

При нормальной работе станций по быстрой зарядке электромобилей водители расплачиваются за электричество с помощью специальных карт с чипом, месячная стоимость которых составляет 450 крон. Из-за неисправностей в работе сервера устройства пока не могут считывать данные с чипов, поэтому зарядку приходится осуществлять без использования карт.

Источник: denik.cz

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Темы
Чехия электромобили электричество
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