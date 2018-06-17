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Какие дороги в Чехии будут закрыты на ремонт этим летом?

Какие дороги в Чехии будут закрыты на ремонт этим летом?

Yuliya Boda 372 0
Этим летом на десятках дорог в Чехии будут проведены ремонтные работы. Сложнее всего водителям придется на трассе D1 между Прагой и Брно.
Какие дороги в Чехии будут закрыты на ремонт этим летом?

Этим летом водителей ждут десятки ограничений движения на чешских дорогах. Согласно информации Дирекции автомобильных дорог и автомагистралей Чехии, в июле на дорогах страны начнутся пять новых ремонтных работ. Сложнее всего водителям придется на трассе D1 между Прагой и Брно – движение на ней будет ограничено сразу на семи участках. 

В августе движение станет немного лучше в связи с запланированным завершением работы на участках между Йиглавой и Вельким Берановом, а также между Велким Мезиржичим и Лготкой. Точная дата окончания работ, однако, пока не известна. Кроме того, еще до праздников будет завершена работа по реконструкции участка между 181 и 189-м километрами в сторону Праги. Но водители не спешат радоваться – неудобства начнутся на противоположном направлении, так как туда будут перенесены все работы в начале июля.

В июле проведут капитальный ремонт ещё на четырех других дорогах страны. Ремонтировать будут два участка автомагистрали D10 между Прагой и Крконошеми. В частности, будут отремонтированы участки между Туржицеми и Бенатками, а также между городами Радонице и Свемислице. Движение будет ограничено и между 61-м и 64-м километрами плзеньской трассы D5, а также между 62-м и 63,5-м километрами краловеградской дороги D11.

Кроме ограничения движения в связи с ремонтными дорогами, водители должны учитывать и увеличение трафика. Ведь в июле начинаются каникулы в Чехии, Словакии и Польше и много семей отправится на отдых.

На каникулах значительно повышается риск несчастных случаев. Согласно статистике полиции, в прошлом году на чешских дорогах в течение двух летних месяцев погибли 102 человека. К сожалению, в июле и августе количество жертв является самым высоким за год. Полиция просит водителей быть бдительными и чаще делать перерывы от вождения. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Чехия дороги
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