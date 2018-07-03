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Сколько будет стоить гибридный автомобиль Hyundai чешского производства

Сколько будет стоить гибридный автомобиль Hyundai чешского производства

artyommm 371 0
Гибридные автомобили Hyundai Tucson начнут производить в чешских Новошицах уже с августа.
Фото: Фото Hyundai
Сколько будет стоить гибридный автомобиль Hyundai чешского производства

С августа в чешских Новошицах начнут выпускать первый гибридный автомобиль Hyundai Tucson. Недавно стало известно, сколько он будет стоить – почти 840 тысяч крон. 

Первый гибридный автомобиль чешского производства будет продаваться по цене 839 990 крон. Купить его можно будет только в премиум-версии Style. Автомобиль будет продаваться в комбинации с 2-литровым дизельным двигателем и 12кВт электродвигателем. Энергия будет накапливаться в литий-ионных аккумуляторах небольшой емкостью – по 0,8 кВт⋅ч.

Корейская автомобильная компания сообщила, что с 2025 года собирается выпустить в продажу 12 гибридных автомобилей, 5 – электромобилей и 1 водородный автомобиль.

Источник: novinky.cz

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