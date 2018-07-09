Министерство транспорта Чехии планирует ужесточить правила для новых водителей

Если закон вступит в силу, новичкам будет достаточно пары нарушений, чтобы распрощаться с водительским удостоверением.

По мнению министров, начинающие водители часто забывают, что автомобиль - не игрушка и что при плохом вождении они подвергают опасности всех окружающих. Поэтому правительство вновь выносит на рассмотрение ужесточение правил для новичков за рулем.

Новые правила заключаются главным образом в том, что в течение 2,5 лет после получения водительского удостоверения для водителей будет снижен балловый лимит за нарушения ПДД. Если сейчас для того, чтобы распрощаться с правами на один год, нужно набрать 12 баллов, то после вступления закона в силу правительство установит новый лимит - всего 6 баллов.

По мнению полиции и инструкторов автошкол, больше всего в этих правилах нуждается Прага.

«То, что сейчас творится на дорогах –это катастрофа. Очень важно, чтобы правила ужесточили и водители были мотивированы быть более дисциплинированными», – отметил инструктор пражской автошколы VIP Павел Провазек.

Эти поправки уже были предложены Министерством транспорта 2 года назад, но тогда идею не поддержали. Новый состав министров решил возобновить ее рассмотрение.