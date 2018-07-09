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Министерство транспорта Чехии планирует ужесточить правила для новых водителей

Министерство транспорта Чехии планирует ужесточить правила для новых водителей

Yuliya Boda 577 0
Если закон вступит в силу, новичкам будет достаточно пары нарушений, чтобы распрощаться с водительским удостоверением.
Министерство транспорта Чехии планирует ужесточить правила для новых водителей

По мнению министров, начинающие водители часто забывают, что автомобиль - не игрушка и что при плохом вождении они подвергают опасности всех окружающих. Поэтому правительство вновь выносит на рассмотрение ужесточение правил для новичков за рулем. 

Новые правила заключаются главным образом в том, что в течение 2,5 лет после получения водительского удостоверения для водителей будет снижен балловый лимит за нарушения ПДД. Если сейчас для того, чтобы распрощаться с правами на один год, нужно набрать 12 баллов, то после вступления закона в силу правительство установит новый лимит - всего 6 баллов.
 
По мнению полиции и инструкторов автошкол, больше всего в этих правилах нуждается Прага. 
 
«То, что сейчас творится на дорогах –это катастрофа. Очень важно, чтобы правила ужесточили и водители были мотивированы быть более дисциплинированными», – отметил инструктор пражской автошколы VIP Павел Провазек.
 
Эти поправки уже были предложены Министерством транспорта 2 года назад, но тогда идею не поддержали. Новый состав министров решил возобновить ее рассмотрение.
 
Источник: idnes.cz
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Темы
Чехия Министерство транспорта водительские права Автомобили
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