На дорогах из Чехии в южную Европу собрались огромные пробки

На некоторых пограничных переходах в Хорватии и Словении водители стоят в пробках от 2 до 8 км.

Еще днем в Словении и Хорватии появились оповещения для водителей об огромных пробках на дорогах, главным образом в приграничных областях.

В Словении предупредили о многочасовых пробках перед тоннелем Karavanky в сторону Австрии, а также на дороге между городом Lancovo и Podlehnik недалеко от границы с Хорватией. В направлении Хорватии там насобиралась двухкилометровая колонна машин.

Сильно затруднено движение в районе перехода Dobovec. Ждать придется и автомобилистам около переходов Sečovlije, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rogatec и Gruškovje.

Водителей также предупреждают о значительном увеличении потока на границе Zagreb-Lučko в направлении к курортам. Между въездом в тоннель Sveti rok и Maslenice медленно движется колонна машин длиной 8 км.