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На дорогах из Чехии в южную Европу собрались огромные пробки

На дорогах из Чехии в южную Европу собрались огромные пробки

Yuliya Boda 977 0
На некоторых пограничных переходах в Хорватии и Словении водители стоят в пробках от 2 до 8 км.
На дорогах из Чехии в южную Европу собрались огромные пробки
Еще днем в Словении и Хорватии появились оповещения для водителей об огромных пробках на дорогах, главным образом в приграничных областях. 
 
В Словении предупредили о многочасовых пробках перед тоннелем Karavanky в сторону Австрии, а также на дороге между городом Lancovo и Podlehnik недалеко от границы с Хорватией. В направлении Хорватии там насобиралась двухкилометровая колонна машин. 
 
Сильно затруднено движение в районе перехода Dobovec. Ждать придется и автомобилистам около переходов Sečovlije, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rogatec и Gruškovje.
 
Водителей также предупреждают о значительном увеличении потока на границе Zagreb-Lučko в направлении к курортам. Между въездом в тоннель Sveti rok и Maslenice медленно движется колонна машин длиной 8 км. 
 
Источник: ceskenoviny.cz 
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Темы
дороги отдых пробки курорт
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