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Чехия перейдет на новые обозначения видов топлива

Чехия перейдет на новые обозначения видов топлива

Vladislava M 1143 0
С октября топливо на чешских заправках будут обозначать новыми символами: едиными для всего Евросоюза.
Чехия перейдет на новые обозначения видов топлива

С 12-го октября чешские заправки перейдут на новые символы – единые обозначение разных видов топлива, которые будут действовать во всем Евросоюзе. С этого дня все виды бензина будут обозначать кругом,  дизель – квадратом, газ – параллелепипедом. Буквами в символах будут обозначать тип биологической добавки, числами – количество добавки в составе бензина.

Например, самые распространенные в Чехии виды топлива Natural 95 и Natural 98 будут с октября обозначаться как Е5. Классический дизель будет называться B7. Обозначения газового топлива не изменятся (LPG, CNG).

«Речь не идет о больших изменениях. Предыдущие значения заправочные станции тоже смогут использовать, но они будут обязаны соблюдать и новую классификацию», – прокомментировал исполнительный директор AutoSAP Зденек Петцл.

Новые обозначения появятся также на лючках бензобаков у автомобилей, произведенных после вступления изменений в силу. В старых автомобилях символы менять не понадобится.

Единую классификацию обозначений видов топлива в Евросоюзе ввели для того, чтобы жители ЕС не путались на заправках в разных странах. По словам владельцев чешских заправок, они будут готовы к изменениям уже к концу сентября. Контролировать введение новых символов будет Чешская торговая инспекция.

Истоник: ceskatelevize.cz

 

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Темы
Автомобили бензин Евросоюз Чехия
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